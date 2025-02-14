TÜİK açıkladı: Aralıkta ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı aralık ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 244 bin 39 kişi iken, 2024 yılı Aralık ayında 15 milyon 582 bin 255 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

Aylık bazda ücretli çalışan sayısı aynı kaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe ise yüzde 0,1 azaldı. Ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.

TÜİK, kasım ayında açıkladığı verilerde ücretli çalışan sayısının 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldiğini açıklamıştı.