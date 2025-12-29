Tüketicinin ucuz -pahalı referansı bozuldu
Son yıllarda tüketicilerin davranışlarında önemli değişimler yaşanıyor. TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında EY-Parthenon Türkiye tarafından hazırlanan “Türkiye Perakende Pazar Değerlendirmesi” raporun tanıtımında “Değişen Tüketici, Dönüşen Pazar: Perakendenin Geleceğini Anlamak” konulu bir oturum düzenlendi. FutureBright Group Yönetici Ortağı Akan Abdula, dünyada belirsizlikle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Abdula,, “Belirsizliğin artık tüm dünyada kalıcı hale geldi. Dolayısıyla artık kemer sıkmanın refleks değil, kalıcı gibi görünüyor. Artık tüketici ucuz nedir, pahalı nedir bilmiyor. Çünkü referansları bozuldu. Tüketici karşılaştırma yapamadığı bir yerde her şey pahalı oluyor. Dolayısıyla hassasiyeti kalıcı bir paradigma ile fiyatlar ne kadar savunulabilir noktasına geldi.
Yani fiyatlarını ne kadar pahalı, ne kadar ucuz değil, ne kadar savunulabilir olduğuna bakılıyor” dedi. “Son 15 yılda biz çok fazla mutluluk sözleri veren markalara kapıldık” diyen Abdula, raporun tüketicilerin yüzde 22’sinin markalara sadık olduğunu gösterdiğini aktardı. Geri kalan kesimin ise hareketli olduğunu ifade eden Abdula, “Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor; markalar yeterince güven konuşmuyorlar bu aralar. Son dönemde özellikle beyaz yaka çok yüksek oranda öncelik kaydırıyor” diye konuştu.
“Hız, kolaylık ve fayda talep ediyorlar”
EY-Parthenon Türkiye Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da Türkiye’nin her konuda çok çevik ve hızlı adaptasyon sağlamasıyla öne çıktığını kaydetti. Büyükavşar, “Tüketici davranışlarını önceden sezip buna göre hareket etme kapasitesini hızlı bir şekilde harekete geçen sektörlerden biri parakende. Burada datanın kullanılması, tüketici davranışının anlaşılması bunun doğru bir şekilde pazarlamasıyla oldukça çevik ve hareketli” diye konuştu.
Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ise Türkiye perakende sektörünün çok dinamik, adaptif, hızlı ama aynı zamanda müşterisinin de çok talepkâr olduğunu kaydetti. Çamurdan, “Aslında müşterinin beklentileri basit. Hız, kolaylık ve fayda talep ediyorlar. Ama hepsinden çok müşteri samimiyet istiyor" diye konuştu. TAMPF Başkanı Ahmet Şükrü Yanıkoğlu ise hazırlanan raporun perakendeciler olarak yaşadıkları zorlukları, fırsat alanları ve trendleri gayet güzel yansıttığını aktardı.