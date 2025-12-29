Tüketicinin ucuz -pahalı referansı bozuldu

Mehmet Hanifi GÜLEL

Abdula,, “Belirsizliğin artık tüm dünyada kalıcı hale geldi. Dolayı­sıyla artık kemer sıkmanın refleks değil, kalıcı gibi görünüyor. Artık tüketici ucuz nedir, pahalı nedir bilmiyor. Çünkü referansları bo­zuldu. Tüketici karşılaştırma ya­pamadığı bir yerde her şey paha­lı oluyor. Dolayısıyla hassasiye­ti kalıcı bir paradigma ile fiyatlar ne kadar savunulabilir noktası­na geldi.

Yani fiyatlarını ne kadar pahalı, ne kadar ucuz değil, ne ka­dar savunulabilir olduğuna bakı­lıyor” dedi. “Son 15 yılda biz çok fazla mutluluk sözleri veren mar­kalara kapıldık” diyen Abdula, ra­porun tüketicilerin yüzde 22’sinin markalara sadık olduğunu göster­diğini aktardı. Geri kalan kesimin ise hareketli olduğunu ifade eden Abdula, “Dolayısıyla bu da şu an­lama geliyor; markalar yeterince güven konuşmuyorlar bu aralar. Son dönemde özellikle beyaz yaka çok yüksek oranda öncelik kaydı­rıyor” diye konuştu.

“Hız, kolaylık ve fayda talep ediyorlar”

EY-Parthenon Türkiye Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da Türkiye’nin her konuda çok çe­vik ve hızlı adaptasyon sağlama­sıyla öne çıktığını kaydetti. Büyü­kavşar, “Tüketici davranışlarını önceden sezip buna göre hareket etme kapasitesini hızlı bir şekilde harekete geçen sektörlerden biri parakende. Burada datanın kulla­nılması, tüketici davranışının an­laşılması bunun doğru bir şekilde pazarlamasıyla oldukça çevik ve hareketli” diye konuştu.

Boyner Büyük Mağazacılık CE­O’su Eren Çamurdan ise Türki­ye perakende sektörünün çok di­namik, adaptif, hızlı ama aynı zamanda müşterisinin de çok ta­lepkâr olduğunu kaydetti. Çamur­dan, “Aslında müşterinin beklen­tileri basit. Hız, kolaylık ve fayda talep ediyorlar. Ama hepsinden çok müşteri samimiyet istiyor" di­ye konuştu. TAMPF Başkanı Ah­met Şükrü Yanıkoğlu ise hazırla­nan raporun perakendeciler ola­rak yaşadıkları zorlukları, fırsat alanları ve trendleri gayet güzel yansıttığını aktardı.