TÜMBİFED, bürokratlar ile iş insanları arasındaki buzları eritecek

İş insanları ile bürokratlar arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla 2004 yılında yola çıkan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), kamu-özel sektör-sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, sanayicinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, “Ülkenin gelişememişliğinde en önemli etken kesimler ve katmanlar arasındaki iletişimsizlik. Bürokrat ve iş insanı bir araya gelemiyor. Fikrin paraya dönüşmesi için bu üç katmanı bir araya getirmeli. Dünya yeniden dizayn ediliyor. Ülke olarak burada pozisyon almamız lazım. Bu da ‘ilk ben yaparım’ demekle olur. Hem ulusal bazda milliliği ve yerliliği hakim kılmak hem de küresel bir güç olabilmek adına katalizör görevi yapmayı amaçlıyoruz” dedi. İş insanlarının yıllarca bürokratlar gözünde potansiyel suçlu, bürokratların da iş insanlarının gözünde işi zora koşan kesim olarak algılandığından yakınan Mehmet Hüsrev, bu önyargıların kırılması için çalıştıklarını vurguladı. Hüsrev, “İş adamımız potansiyel suçlu değildir. Bürokratlar iş adamında oluru değil, olmazı düşünüyor. Bugüne kadar kamu kurumlarının kültürü dominant bir karaktere bürünmüş. Barışık bir toplum hedefliyoruz. İşbirliğin şeffaf ve samimi olduğu ortamlar hayal ediyoruz. Kurnazlık, uyanıklık değil, gün sonunda iyilerin kazandığı bir toplum için çalışıyoruz. Tabuların yıkılması lazım. İyiye göre politika geliştirilmeli. 3 katmanda mesafeleri azaltmak istiyoruz.” diye konuştu.

“Öngörüsü olan küresel güç oluşturur”

“İçinde bulunduğumuz çağ, öngörü çağıdır. Öngörüsü güçlü olan insanlar, firmalar ve toplumlar küresel güç olacaktır.” diyen Mehmet Hüsrev, federasyonun kazanımları ile ülkenin kalkınmasına katkı koymayı arzu ettiklerini dile getirdi. Hüsrev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalite kontrol, kalite güvencesi, kalite yönetiminin ardından şimdi de risk analizi ve önleyici yaklaşıma odaklandık. Yalnızca üretim esnasında değil sosyolojik açıdan da bu sürecin yönetimi üzerine çalışıyoruz. Geçmişte yeniliklere ve değişime kapalı bir toplum oluşmuşken, günümüzde emek, samimiyet, sabır yaklaşımları entegre ediyoruz. İş insanlarının, sanayicimizin hayatının kolaylaştırılması, fikirlerin ekonomiye dönüşmesindeki sürecin kısaltılmasına vesile olmak için çabalıyoruz.”

TÜMBİFED’in 58 ilde teşkilatlanma yapısı ile geniş bir üye portföyüne sahip olduğunu kaydeden Başkan Hüsrev, aynı zamanda 150 profesörden oluşan bir akademik kurul kurduklarını ve bu kurul ile doğal afet, küresel kriz, pandemi gibi zincir olaylarla ilişkili olan durumlara karşı alınacak önlemler üzerine çalıştıklarının bilgisini verdi.