TÜMBİFED’de Mehmet Hüsrev güven tazeledi

ZEHRA ORUÇ

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Mehmet Hüsrev konuşmasında, yönetim olarak büyük başarılara imza atacaklarını vurguladı. Hüsrev, özellikle pandemi sürecinde yaşananlara dikkati çekerek, “Dünya yeniden dizayn ediliyor” dedi. Hüsrev, federasyonun misyonu ve vizyonuna vurgu yaparak, “Düşük maliyet ve yüksek kalite ile amaca giden yolda, azimle ve inançla hiç durmadan yürüyeceğiz. Ülkemiz için faydalı projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Hüsrev Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Başkan Vekilleri Prof. Dr. Kenan Aydın, Can Çobanoğlu, Prof. Dr. Cemal Zehir, Ali Rıza Şişman ve Prof. Dr. Başak Solmaz; Başkan Yardımcıları Metin Keskin, Hakan Gültekin, Zeki Durak, Prof. Dr. Osman Kan; Genel Sekreter Arif Ekşi, Genel Sekreter Yardımcısı Defne Kalkan, Genel Sayman Ayşe Çebi ve Prof Dr. İsmail Yüksel, Prof. Dr. Muhammed Şahin, Prof. Dr. Birhan Elif Yılmaz, Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Prof. Dr. Haydar Livatyalı, Doç. Dr. Nedim Malkoç, İbrahim Delibaş, Murat Gökpınar, Dr. Ramazan Kurtoğlu, Güvenç Kurtar, Halit Karaboğan, Dr. İlker Karbuz, Orçun Şekercioğlu Burak Yenikaynak.