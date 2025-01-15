Türk firmalar Kanada’yla çok güzel işler yapabilir”

Hamide HANGÜL

Scheurwater, “Kanada’da gelişti­rilen teknolojilerimizi de fuarda sergileyeceğiz. Küresel yatırımcı­lar ile Kanadalı firmalarımızı fu­arda buluşturacağız. G7’de hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Türk fir­malar için ülkemizde fırsatlar var. Türk şirketler ile Kanadalı firma­lar birlikte çok güzel işler yapabi­lirler. Kanada birçok ülke için or­tak yatırım destinasyonu. Küre­sel şirketler Kanadalı şirketler ile ortaklık kurabilirler” önerisinde bulundu.

“Yerli firmalarımız 5 salonda yer alacak”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Mehmet Develioğlu ise İTO olarak 1992’den beri Hannover Sanayi Fuarı’na milli katılımı or­ganize ettiklerini söyledi.

Geçen yıl fuara toplam 5 ayrı salonda yaklaşık 2 bin metrekare alanda 80 firmanın iştiraki ile katıldıkla­rını anımsatan Develioğlu, şöyle devam etti: "Bu yıl Hannover Mes­se Fuarı'nda 5 ayrı salonda varız. Firmalarımızın 1500 metreka­re alanda katılımını planlıyoruz. Ayrıca bireysel katılımlar oluyor. Bu yıl Hannover Messe Fuarı'na 64 Türk firmasının iştirak etme­si öngörülüyor.

Future Hub Sa­lonu'na Türkiye’nin en büyük gi­rişimcilik merkezi olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'miz ve ül­kemizin gururu Teknopark İstan­bul'umuzun güzide startuplarıy­la biz de katılacağız” diye konuş­tu. Hannover Fairs Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaş­kın ise Almanya merkezli, Deutsc­he Messe'nin uluslararası işlerine de katkıda bulunduklarını belir­terek, “Türkiye’de ağırlıklı imalat sanayisine odaklanan 10 ticaret fuarını iş ortaklarımızla birlikte organize ederken ediyoruz” dedi.

Milyarlarca euro ticarete aracılık ettik

Dünyanın en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche Messe'nin bugüne kadar 10 binden fazla uluslararası fuarda milyarlarca euroluk ticarete aracılık ettiğini açıklayan Belkıs Ertaşkın, "Türkiye, Çin, ABD, Meksika, Singapur, İtalya ve Almanya gibi dünyanın birçok yerinde sektörlere özel ticaret fuarları düzenleyen Deutsche Messe’nin fuarları, her yıl binlerce profesyoneli bir araya getiriyor" şeklinde konuştu.

Hannover Messe Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Küresel Direktörü Hubertus von Monschaw ise ziyaretçilerin, yapay zekaya ilişkin pazardaki mevcut ve gelecek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacağını belirtti.

Monschaw, şöyle devam etti: “Hannover Messe ile akıllı üretim alanındaki tüm katılımcılara, Alman ve uluslararası şirketlerin genel mühendislik, elektrik ve dijital endüstrilerden, enerji sektörüne kadar günümüzde ve gelecekte endüstriyel değer yaratımı için verimli ve sürdürülebilir çözümler sunduğu endüstriyel yenilik ekosistemine entegre olma fırsatı sunuyoruz.”