Türk firmalar Kanada’yla çok güzel işler yapabilir”
Bu yıl Almanya’da düzenlenecek Hannover Messe fuarına Türk firmalar çıkarma yapacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ve Deutsche Messe AG organizatörlüğünde 31 Mart-4 Nisan 2025'te Almanya'da düzenlenecek Hannover Messe Fuarı'nın basın toplantısında konuşan Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Tara Scheurwater, fuarın partner ülkesi olduklarını ve ülkenin en yenilikçi uygulamalarını temsil etmek üzere 200’ün üzerinde firmanın katılım sağlayacağını açıkladı.
Hamide HANGÜL
Scheurwater, “Kanada’da geliştirilen teknolojilerimizi de fuarda sergileyeceğiz. Küresel yatırımcılar ile Kanadalı firmalarımızı fuarda buluşturacağız. G7’de hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Türk firmalar için ülkemizde fırsatlar var. Türk şirketler ile Kanadalı firmalar birlikte çok güzel işler yapabilirler. Kanada birçok ülke için ortak yatırım destinasyonu. Küresel şirketler Kanadalı şirketler ile ortaklık kurabilirler” önerisinde bulundu.
“Yerli firmalarımız 5 salonda yer alacak”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ise İTO olarak 1992’den beri Hannover Sanayi Fuarı’na milli katılımı organize ettiklerini söyledi.
Geçen yıl fuara toplam 5 ayrı salonda yaklaşık 2 bin metrekare alanda 80 firmanın iştiraki ile katıldıklarını anımsatan Develioğlu, şöyle devam etti: "Bu yıl Hannover Messe Fuarı'nda 5 ayrı salonda varız. Firmalarımızın 1500 metrekare alanda katılımını planlıyoruz. Ayrıca bireysel katılımlar oluyor. Bu yıl Hannover Messe Fuarı'na 64 Türk firmasının iştirak etmesi öngörülüyor.
Future Hub Salonu'na Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezi olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'miz ve ülkemizin gururu Teknopark İstanbul'umuzun güzide startuplarıyla biz de katılacağız” diye konuştu. Hannover Fairs Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın ise Almanya merkezli, Deutsche Messe'nin uluslararası işlerine de katkıda bulunduklarını belirterek, “Türkiye’de ağırlıklı imalat sanayisine odaklanan 10 ticaret fuarını iş ortaklarımızla birlikte organize ederken ediyoruz” dedi.
Milyarlarca euro ticarete aracılık ettik
Dünyanın en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche Messe'nin bugüne kadar 10 binden fazla uluslararası fuarda milyarlarca euroluk ticarete aracılık ettiğini açıklayan Belkıs Ertaşkın, "Türkiye, Çin, ABD, Meksika, Singapur, İtalya ve Almanya gibi dünyanın birçok yerinde sektörlere özel ticaret fuarları düzenleyen Deutsche Messe’nin fuarları, her yıl binlerce profesyoneli bir araya getiriyor" şeklinde konuştu.
Hannover Messe Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Küresel Direktörü Hubertus von Monschaw ise ziyaretçilerin, yapay zekaya ilişkin pazardaki mevcut ve gelecek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacağını belirtti.
Monschaw, şöyle devam etti: “Hannover Messe ile akıllı üretim alanındaki tüm katılımcılara, Alman ve uluslararası şirketlerin genel mühendislik, elektrik ve dijital endüstrilerden, enerji sektörüne kadar günümüzde ve gelecekte endüstriyel değer yaratımı için verimli ve sürdürülebilir çözümler sunduğu endüstriyel yenilik ekosistemine entegre olma fırsatı sunuyoruz.”