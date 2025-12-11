'Türk girişimler Türkiye’de filizlenmeli'
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) düzenlediği yılın son Sahne XL etkinliğinde sahne alan 13 girişimi dinlemek üzere 32 ülkeden 80 melek yatırımcı katıldı.
Sevilay ÇOBAN
İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, gençleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturduklarını belirterek, “Bizim bütün idealimiz sınır ötesine gitmelerine izin vermeden burada filizlenmeleri sağlamak” dedi.
“Gençler, girişimciliğin destanını yazıyor”
İTO Odası olarak her yıl 56 fuarın milli katıldıklarına dikkat çeken Avdagiç, “Girişimcilerimizi ve girişimlerimizi bu fuarlarla dünyaya açıyoruz. Bugün burada sahneye çıkacak girişimcilerimiz tıpkı bu etkinliğin ana teması olan Odyssey gibi, kendi destanlarını yazdılar. Girişimcilerimize bakınca şunu söyleyebilirim: Geçmişi Ergenekonlar, Oğuz Kağanlar, Manaslar gibi destanlarla örülmüş bir milletin gençleri, şimdi teknolojinin ve girişimciliğin destanını yazıyor. Biz de Türkiye’de gençlerin bir fikri varsa bu topraklarda hayata geçirmesini istiyoruz” diye konuştu. BTM bünyesinde haziran ayında açılan Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin kısa sürede %100 doluluğa ulaştığını da kaydeden Avdagiç, 30’a yakın firmanın hizmet aldığını kaydetti.
“Dünyada aktif oyuncu oluyoruz”
BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul da uzun zamandır üzerinde çalıştıkları BTM’nin uluslararasılaşma vizyonunu artık somut adımlarla hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Kul, “Bugün büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki, BTM’nin Dubai ve Londra’da iki uluslararası ofisi bulunmaktadır. YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğimizle birlikte, bu adım ekosisteme yeni bir ivme kazandırıyor. Bu ofisler aracılığıyla girişimlerimiz, uluslararası yatırımcılarla ve global iş ağlarıyla doğrudan temas kurma fırsatı elde ediyor. BTM, artık yalnızca Türkiye’de değil, dünya girişimcilik ekosisteminde de aktif bir oyuncu olma yolunda ilerliyor” dedi.
“Bizi dinleyen yaklaşımı özledik”
Konuşmasına geçmeden önce ahde vefa anlamında bir girizgâh yapmak istediğini kaydeden Avdagiç, “Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hem de Sağlık Bakanı olarak görev yapan değerli büyüğüm, kıymetli ağabeyim Mehmet Müezzinoğlu aramızda. Görev yaptığı dönemlerde bakanımın farklı bir tutumu vardı. Konumuzla alakası yok belki ama bir ahde vefa olarak bunu ifade etmem lazım. İş dünyasından gelen talepleri büyük bir nezaketle dinleyen ve devletin önceliklerini de dikkate alarak problemlerimizi çok hızlı çözen bir bakanımızdı. Aradan bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen bu yaklaşımı özlediğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.