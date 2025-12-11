'Türk girişimler Türkiye’de filizlenmeli'

Sevilay ÇOBAN

İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avda­giç, gençleri ulusal ve uluslararası ya­tırımcılarla buluşturduklarını belirte­rek, “Bizim bütün idealimiz sınır öte­sine gitmelerine izin vermeden burada filizlenmeleri sağlamak” dedi.

“Gençler, girişimciliğin destanını yazıyor”

İTO Odası olarak her yıl 56 fuarın milli katıldıklarına dikkat çeken Avda­giç, “Girişimcilerimizi ve girişimleri­mizi bu fuarlarla dünyaya açıyoruz. Bu­gün burada sahneye çıkacak girişimci­lerimiz tıpkı bu etkinliğin ana teması olan Odyssey gibi, kendi destanlarını yazdılar. Girişimcilerimize bakınca şu­nu söyleyebilirim: Geçmişi Ergene­konlar, Oğuz Kağanlar, Manaslar gibi destanlarla örülmüş bir milletin genç­leri, şimdi teknolojinin ve girişimcili­ğin destanını yazıyor. Biz de Türkiye’de gençlerin bir fikri varsa bu topraklarda hayata geçirmesini istiyoruz” diye ko­nuştu. BTM bünyesinde haziran ayın­da açılan Teknoloji Geliştirme Merke­zi’nin kısa sürede %100 doluluğa ulaş­tığını da kaydeden Avdagiç, 30’a yakın firmanın hizmet aldığını kaydetti.

“Dünyada aktif oyuncu oluyoruz”

BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul da uzun zamandır üzerinde çalıştıkları BTM’nin uluslararasılaşma vizyonunu artık somut adımlarla hayata geçirme­ye başladıklarını söyledi. Kul, “Bugün büyük bir mutlulukla ifade etmek is­terim ki, BTM’nin Dubai ve Londra’da iki uluslararası ofisi bulunmaktadır. YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğimizle birlikte, bu adım ekosisteme yeni bir iv­me kazandırıyor. Bu ofisler aracılığıy­la girişimlerimiz, uluslararası yatırım­cılarla ve global iş ağlarıyla doğrudan temas kurma fırsatı elde ediyor. BTM, artık yalnızca Türkiye’de değil, dünya girişimcilik ekosisteminde de aktif bir oyuncu olma yolunda ilerliyor” dedi.

“Bizi dinleyen yaklaşımı özledik”

Konuşmasına geçmeden önce ahde vefa anlamında bir girizgâh yapmak istediğini kaydeden Avdagiç, “Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hem de Sağlık Bakanı olarak görev yapan değerli büyüğüm, kıymetli ağabeyim Mehmet Müezzinoğlu aramızda. Görev yaptığı dönemlerde bakanımın farklı bir tutumu vardı. Konumuzla alakası yok belki ama bir ahde vefa olarak bunu ifade etmem lazım. İş dünyasından gelen talepleri büyük bir nezaketle dinleyen ve devletin önceliklerini de dikkate alarak problemlerimizi çok hızlı çözen bir bakanımızdı. Aradan bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen bu yaklaşımı özlediğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.