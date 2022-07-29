Türk-İş, 70’inci yılını 70 bin fidan dikimiyle kutluyor

ANKARA (DÜNYA)- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruluşunun 70’inci yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında Ankara Pursaklar’da 70 bin fidanın dikileceği bir hatıra ormanı oluşturulacak. Biri KKTC’de olmak üzere 34 sendikada toplam 1,3 milyon işçinin üye olduğu konfederasyon 1952 yılında kuruldu.

Kuruluş yıldönümüne ilişkin etkinliklere yönelik açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Türk-İş, 70 yıldır başta işçiler olmak üzere, tüm çalışanlar ve emekliler ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin sesi, güvencesi ve umududur.” dedi.

Türkiye’deki sendikalılık oranının yüzde 14’lerde bulunduğunu, hedeflerinin ise bu oranı yüzde 25’in üzerine taşımak olduğunu belirten Atalay, bu orana ulaşılmadan çalışma hayatı sorunlarının çözümünün olamayacağını ve demokrasinin gelişemeyeceğini ifade etti. Basındaki sendikalılık oranının da yüzde 2’ler dolayında olmasını büyük eksiklik olarak sayan Atalay, bu işkolunda da sendikalılığın artmasıyla sorunların çözülebileceğini kaydetti.

Yeni genel merkez inşaatına başlayacak

Ankara’nın merkezi Kızılay’da yaklaşık 50 yıl önce modern bir bina olarak yapılan Türk-İş Genel Merkezi’nin ihtiyaca yanıt vermediğini ve eskidiğini belirten Ergün Atalay, bu nedenle Eskişehir yolunda 21 bin metrekarelik bir alanda yeni genel merkez inşa edileceğini de açıkladı. Atalay, binada kütüphane, müze, konferans salonu gibi donatıların da bulunacağını söyledi.

Hatıra ormanı kuruluyor

70’inci yıl nedeniyle bir dizi etkinlik planlandığını da anlatan Ergün Atalay, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla 31 Temmuz Pazar günü Pursaklar’da kurulacak Türk-İş Hatıra Ormanı’na 70 bin fidan dikimine başlanacağını kaydetti.

Kutlamalar kapsamında Anıtkabir ziyareti de yapılacak. 31 Temmuz günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in de katılacağı Türk-İş’in 70. Yılı belgeselinin gösterimi yapılacak.

Kömür, tütün ve demir yolu iş kollarının da aralarında olduğu çeşitli işkollarındaki 10 sendika ve işçi birliğinin 31 Temmuz 1952'de kurduğu Türk-İş ilk işçi konfederasyonu olmuştu. Uzun yıllardır en fazla üyeye sahip olan Türk-İş bu niteliğiyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ILO delegasyonu gibi kurumsal yapılarda temsilci olarak bulunuyor.