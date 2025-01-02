TÜRK- İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10’du, şu anda ülkenin yarısı

TÜRK-İŞ Genel Başka­nı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya’da temizlik işçi­leriyle girdi. Adapazarı Belediye­si Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Atalay, gece mesai­sinde çalışan işçilerin yeni yılını kutladı. Programda, Sakarya Bü­yükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Baş­kanı Mutlu Işıksu ile sendika yö­neticileri ve üyeleri de yer aldı.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Atalay, her yılbaşı gecesi iş­çilerle bir araya geldiğini söyle­di.”Ben maden, belediye, enerji, demiryolu işçisiyim.” diyen Ata­lay, “Türk-İş’in 1 milyon 400 bin üyesi var, en zor koşullarda çalı­şan madendeki arkadaşlarımızla sizlersiniz. Şu an ülkenin belli bö­lümünde lapa lapa kar yağıyor, o dozerleri, greyderleri, makineleri karayollarındaki arkadaşlarımız kullanıyor zor şartlarda. Şu anda ülkede asker, polis görevde, bir de onun dışında belediye, temizlik, karayolları, demiryolları işçileri, iletişim işçileri görevde” diye ko­nuştu.

Atalay, işçilerin rızık için mü­cadele ettiğini dile getirerek, “Zor şartlarda görev yaparken ekono­mik sıkıntı olduğu zaman dünya­nın her yerinde bedeli çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler ödüyor. Bu ülke, vatan hepimizin. Türkiye yoksa, vatanın yoksa ne parti, ne dernek, ne oda, ne de sen­dika var, hiçbir şey yok. Onun için bu ülkede beraber yaşamak mec­buriyetindeyiz” şeklinde konuştu.

"İşverenle hükümet oturuyor, istediği rakamı açıklıyor"

Asgari ücretin esas özel sektö­rü ilgilendirdiğini belirten Ata­lay, “Bundan 10 sene önce ülkenin yüzde 10’ydu asgari ücretli, şu an­da neredeyse ülkenin yarısı asga­ri ücretle çalışıyor, geçim ücreti oldu. ‘Bir daha burada yokuz.’ de­dim çünkü orada bir yetkin, sayın yok. İşverenle hükümet oturuyor, istediği rakamı açıklıyor. Bu sene oraya katılmadık. Bizim rakam­la arasında uçurum var” ifadesini kullandı. Atalay, kamu işçisi, asga­ri ücretli, emekli, dar ve sabit ge­lirlinin memnun olmadığını ifade ederek, bir an evvel insanlara ne­fes aldıracak yeni bir düzenleme­ye ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Stokçuluk yapana hapis cezası verilmeli

Ergün Atalay, Kovid-19’dan beri stokçuluk yapan, çocuk bezini, suyu saklayan esnafların bulunduğunu kaydederek, “Geçmişte alışveriş merkezleri kasiyer, deposunda çalışacak, vitrin düzeltecek işçi alırdı. Şimdi etiket düzeltecek işçi alıyorlar yani haftada bir etiket yapıyorlar. Bu merhametli bir iş değil. Para cezasından bunlar anlamazlar, bunlara hapis cezası vermediğin müddetçe bunlar bu yanlış, kötü işleri yapmaya devam ederler” diye konuştu.