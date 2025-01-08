'Türk kadın girişimcileri global platforma taşıyacağız
Zorlu bir yıl geride kalırken kadın girişimcilerin önemli başarılara imza attığını söyleyen KAGİDER Başkanı Bezircioğlu, “2025 kadın girişimciler için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün yılı olacak” dedi. Bezircioğlu, kadın girişimciler için Global Girişimci Platformu kuracakları müjdesini paylaştı.
Sevilay ÇOBAN
Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklı projelerle 2025 yılında KAGİDER etkisini daha da artırmayı planladıklarını açıklayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, yeni yılın, kadın girişimciler açısından ekonomideki ve toplumdaki liderliğini daha da pekiştirecekleri bir yıl olacağını söyledi.
Dijital dönüşümü derinleştirmek için projelere imza atacaklarını söyleyen Bezircioğlu, yeşil ekonomi odaklı destek programlarını da sürdüreceklerini ve toplumsal eşitlikte kadının karar alma mekanizmalarındaki temsil oranını artırmak amacıyla, yerel yönetimler ve iş dünyası ile yeni iş birlikleri kuracaklarını anlattı.
İlk hedef ABD, Avrupa ve İngiltere
Dünya çapında ticarette kadının güçlenmesini sağlamak için özel projelere imza attıklarını ifade eden Esra Bezircioğlu, “Globalde ticarette kadın girişimcileri desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Hâlihazırda Ticaretin Kadınları Platformu’muz aktif şekilde çalışıyor. Platformumuz 2 yılda 1600 kadın networküne ulaştı.
Türkiye haritası üzerinden bu platformda kadın girişimcilere ulaşılabiliyor. Benzer şekilde bu sistemi uluslararası düzeye taşıyacağız. Diasporadaki Türk kadın girişimciler için global bir platform kurma çalışmalarına başladığımızı gururla paylaşmak isterim.
Bu platform, yurtdışında yaşayan Türk girişimci kadınları bir araya getirerek güçlü bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, ihracatı desteklemeyi ve uluslararası yatırımların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Hedefimiz, kadın girişimcilerimizin global arenada daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almalarını sağlamaktır. Uluslararası alanda New York, Londra, Berlin ve Atina gibi büyük şehirlerde düzenleyeceğimiz programlarla, Türk kadın girişimcilerini global platformlara taşıyacağız. İlk olarak ABD, Avrupa ve İngiltere odağında çalışmalara başladık” dedi.
“2 yılda 2 bin kadına ulaşacağız”
Önümüzdeki süreçteki diğer projelerinden de bahseden Bezircioğlu, şöyle konuştu: JP Morgan iş birliğiyle yeni bir projeye imza atıyoruz ve önümüzdeki 2 yıl içinde 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel ölçekte Gaziantep Belediyesi ile kadın girişimci networkü kurma çalışmalarımıza başladık. Bu proje, yerel ekonomiye kadınların daha aktif bir şekilde katılmasını sağlamak adına önemli bir adım olacaktır. Kadın girişimcilerin iş ağlarını güçlendirmek amacıyla büyük firmaların satın alma profesyonelleriyle bir buluşma organizasyonu düzenleyeceğiz. Öte yandan SPK ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, kadın girişimciler için finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık.”
“Zorluklara rağmen sesimiz yükseldi”
KAGİDER’in 2024 yılında gerçekleştirdiği projeler ve elde edilen başarıları değerlendiren Bezircioğlu, yenilikçi projelerin hayata geçirdiği ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda kritik adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Bezircioğlu, “2024 yılı, kadın girişimciler için hem fırsatlarla dolu hem de zorlu bir yıl oldu.
Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, girişimcilik faaliyetlerini etkiledi. Özellikle sermayeye ve krediye erişimde yaşanan sıkıntılar, kadın girişimciler için büyük bir engel olmaya devam etti. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, kadın liderliğindeki işletmeler ekonomiye katkı sağlamaya devam etti ve yeni iş alanları yaratarak toplumumuza büyük fayda sağladı” dedi.
EBRD’nin STK İcra Kurulu’na giren tek kadın derneği
2024 yılı boyunca farklı kurum ve şirket iş birlikleri ile kadınların mesleki gelişimlerini desteklerken, ekonomik hayata katılmalarına katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Bezircioğlu, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin 2024 yılında ilk defa hayata geçirdiği STK İcra Kurulu’na dünyadan seçilen 13 dernek arasında yer aldık, Türkiye’den tek dernek hatta seçilen 13 dernek arasında kadın odağında çalışan tek dernek olmanın gururunu yaşadık. Ayrıca, KAGİDER, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin (EESC) Türkiye’yi temsil edecek Genişleme Aday Ülke Üyelerinden biri olarak seçildi” dedi. Bezircioğlu, 9 ayrı proje ve program ile 2 bine yakın kadına dokunduklarını sözlerine ekledi.
“Kadın girişimcinin dünyadaki sesi olduk”
Uluslararası platformlarda da yoğun çalışmalar yaptıklarından söz eden Bezircioğlu şöyle konuştu: “Brüksel temaslarımız ve orada bir temsilcimizin olması, KAGİDER’i uluslararası arenada daha görünür kılmak adına attığımız büyük adımlardan biri oldu. Sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da aktif bir şekilde çalıştık.
Brüksel, Budapeşte, New York, Rio de Janeiro, Fas, Saraybosna, Arnavutluk ve Ermenistan gibi farklı lokasyonlarda düzenlenen programlarla, Türkiye’nin kadın girişimcilerini en güzel şekilde temsil ettik. Kilometrelerce yol kat ettik, Türk kadın girişimcilerinin sesini tüm dünyaya duyurduk.”