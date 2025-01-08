'Türk kadın girişimcileri global platforma taşıyacağız

Sevilay ÇOBAN

Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklı proje­lerle 2025 yılında KA­GİDER etkisini daha da artır­mayı planladıklarını açıklayan Türkiye Kadın Girişimciler Der­neği (KAGİDER) Yönetim Kuru­lu Başkanı Esra Bezircioğlu, yeni yılın, kadın girişimciler açısın­dan ekonomideki ve toplumdaki liderliğini daha da pekiştirecek­leri bir yıl olacağını söyledi.

Di­jital dönüşümü derinleştirmek için projelere imza atacaklarını söyleyen Bezircioğlu, yeşil eko­nomi odaklı destek programla­rını da sürdüreceklerini ve top­lumsal eşitlikte kadının karar al­ma mekanizmalarındaki temsil oranını artırmak amacıyla, yerel yönetimler ve iş dünyası ile yeni iş birlikleri kuracaklarını anlattı.

İlk hedef ABD, Avrupa ve İngiltere

Dünya çapında ticarette ka­dının güçlenmesini sağlamak için özel projelere imza attıkla­rını ifade eden Esra Bezircioğ­lu, “Globalde ticarette kadın gi­rişimcileri desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Hâlihazır­da Ticaretin Kadınları Platfor­mu’muz aktif şekilde çalışıyor. Platformumuz 2 yılda 1600 ka­dın networküne ulaştı.

Türkiye haritası üzerinden bu platform­da kadın girişimcilere ulaşılabi­liyor. Benzer şekilde bu sistemi uluslararası düzeye taşıyacağız. Diasporadaki Türk kadın giri­şimciler için global bir platform kurma çalışmalarına başladığı­mızı gururla paylaşmak isterim.

Bu platform, yurtdışında yaşa­yan Türk girişimci kadınları bir araya getirerek güçlü bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırma­yı, ihracatı desteklemeyi ve ulus­lararası yatırımların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

He­defimiz, kadın girişimcilerimi­zin global arenada daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almalarını sağlamaktır. Uluslararası alanda New York, Londra, Berlin ve Ati­na gibi büyük şehirlerde düzen­leyeceğimiz programlarla, Türk kadın girişimcilerini global plat­formlara taşıyacağız. İlk olarak ABD, Avrupa ve İngiltere odağın­da çalışmalara başladık” dedi.

“2 yılda 2 bin kadına ulaşacağız”

Önümüzdeki süreçteki diğer projelerinden de bahseden Be­zircioğlu, şöyle konuştu: JP Mor­gan iş birliğiyle yeni bir projeye imza atıyoruz ve önümüzdeki 2 yıl içinde 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel öl­çekte Gaziantep Belediyesi ile ka­dın girişimci networkü kurma ça­lışmalarımıza başladık. Bu proje, yerel ekonomiye kadınların da­ha aktif bir şekilde katılmasını sağlamak adına önemli bir adım olacaktır. Kadın girişimcilerin iş ağlarını güçlendirmek amacıyla büyük firmaların satın alma pro­fesyonelleriyle bir buluşma or­ganizasyonu düzenleyeceğiz. Öte yandan SPK ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, kadın giri­şimciler için finansal okuryazar­lığı yaygınlaştırma hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık.”

“Zorluklara rağmen sesimiz yükseldi”

KAGİDER’in 2024 yılında gerçekleştirdiği projeler ve elde edilen başarıları değerlendiren Bezircioğlu, yenilikçi projele­rin hayata geçirdiği ve kadın gi­rişimcilerin desteklenmesi ko­nusunda kritik adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Bezirci­oğlu, “2024 yılı, kadın girişimci­ler için hem fırsatlarla dolu hem de zorlu bir yıl oldu.

Türkiye eko­nomisindeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsiz­likler, girişimcilik faaliyetleri­ni etkiledi. Özellikle sermayeye ve krediye erişimde yaşanan sı­kıntılar, kadın girişimciler için büyük bir engel olmaya devam etti. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, kadın liderliğindeki iş­letmeler ekonomiye katkı sağla­maya devam etti ve yeni iş alan­ları yaratarak toplumumuza bü­yük fayda sağladı” dedi.

EBRD’nin STK İcra Kurulu’na giren tek kadın derneği

2024 yılı boyunca farklı kurum ve şirket iş birlikleri ile kadınların mesleki gelişimlerini desteklerken, ekonomik hayata katılmalarına katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Bezircioğlu, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin 2024 yılında ilk defa hayata geçirdiği STK İcra Kurulu’na dünyadan seçilen 13 dernek arasında yer aldık, Türkiye’den tek dernek hatta seçilen 13 dernek arasında kadın odağında çalışan tek dernek olmanın gururunu yaşadık. Ayrıca, KAGİDER, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin (EESC) Türkiye’yi temsil edecek Genişleme Aday Ülke Üyelerinden biri olarak seçildi” dedi. Bezircioğlu, 9 ayrı proje ve program ile 2 bine yakın kadına dokunduklarını sözlerine ekledi.

“Kadın girişimcinin dünyadaki sesi olduk”

Uluslararası platformlarda da yoğun çalışmalar yaptıklarından söz eden Bezircioğlu şöyle konuştu: “Brüksel temaslarımız ve orada bir temsilcimizin olması, KAGİDER’i uluslararası arenada daha görünür kılmak adına attığımız büyük adımlardan biri oldu. Sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da aktif bir şekilde çalıştık.

Brüksel, Budapeşte, New York, Rio de Janeiro, Fas, Saraybosna, Arnavutluk ve Ermenistan gibi farklı lokasyonlarda düzenlenen programlarla, Türkiye’nin kadın girişimcilerini en güzel şekilde temsil ettik. Kilometrelerce yol kat ettik, Türk kadın girişimcilerinin sesini tüm dünyaya duyurduk.”