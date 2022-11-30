Türk Telekom ve İTO’dan KOBİ’lerde Siber Güvenlik semineri

Ülke eko­nomisinde önemli yeri olan KOBİ’le­rin dijital dönüşüm yolculuğunda, veri güvenliğinin önemine dikkat çe­kilen seminerde, siber güvenlik ala­nındaki mevcut durum, güncel geliş­meler ve stratejilere yönelik değer­lendirmeler paylaşıldı. AB destekli ‘Dijital KOBİ’m projesi kapsamında “KOBİ’lerde Siber Güvenlik” semine­ri, İTO Eminönü Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kü­melenmesi’nin düzenlediği ‘Siber Güven­lik Haftası’nda gerçekleştirilen seminerde; KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda veri güvenliğinin önemine ve işletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle ko­runması gerektiğine dikkat çekildi.

KOBİ’lere, siber risklere karşı uçtan uca çözümler sunuluyor

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Mü­dür Yardımcısı Mustafa Eser, bu tür organi­zasyonların işletmelerin dijitalleşmesi yo­lunda onlara yol gösterici olduğunu belirtti. Türk Telekom olarak, KOBİ’lere kapsamlı bir teknoloji desteği sağladıklarını da ifa­de eden Eser, KOBİ’lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni ne­sil teknolojileri; donanım, servis ve danış­manlık hizmetleri kapsamında, tek bir nok­tadan ve uçtan uca sunduklarını ifade etti. Verinin korunmasına yönelik stratejik yak­laşımlar geliştirdiklerinden söz eden Eser, KOBİ’leri rekabette öne çıkaracak yenilik­leri benimserken, siber risklere karşı ken­dilerini koruyabilecekleri kapsamlı çözüm­ler sunduklarını dile getirdi. Dijital KOBİ'm projesi, https://dijitalkobim.org web sayfası üzerinden güvenilir ve kapsamlı bir kurum­sal yaklaşımla, İstanbul’daki üyelerin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, iş­letmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaş­tırıyor.