Türk Telekom ve İTO’dan KOBİ’lerde Siber Güvenlik semineri
Türk Telekom ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle, ulusal siber güvenlik stratejileri çerçevesinde “KOBİ’lerde Siber Güvenlik” semineri gerçekleştirildi.
Ülke ekonomisinde önemli yeri olan KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda, veri güvenliğinin önemine dikkat çekilen seminerde, siber güvenlik alanındaki mevcut durum, güncel gelişmeler ve stratejilere yönelik değerlendirmeler paylaşıldı. AB destekli ‘Dijital KOBİ’m projesi kapsamında “KOBİ’lerde Siber Güvenlik” semineri, İTO Eminönü Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin düzenlediği ‘Siber Güvenlik Haftası’nda gerçekleştirilen seminerde; KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda veri güvenliğinin önemine ve işletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle korunması gerektiğine dikkat çekildi.
KOBİ’lere, siber risklere karşı uçtan uca çözümler sunuluyor
Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, bu tür organizasyonların işletmelerin dijitalleşmesi yolunda onlara yol gösterici olduğunu belirtti. Türk Telekom olarak, KOBİ’lere kapsamlı bir teknoloji desteği sağladıklarını da ifade eden Eser, KOBİ’lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri; donanım, servis ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, tek bir noktadan ve uçtan uca sunduklarını ifade etti. Verinin korunmasına yönelik stratejik yaklaşımlar geliştirdiklerinden söz eden Eser, KOBİ’leri rekabette öne çıkaracak yenilikleri benimserken, siber risklere karşı kendilerini koruyabilecekleri kapsamlı çözümler sunduklarını dile getirdi. Dijital KOBİ'm projesi, https://dijitalkobim.org web sayfası üzerinden güvenilir ve kapsamlı bir kurumsal yaklaşımla, İstanbul’daki üyelerin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor.