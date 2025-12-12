Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2025’te gündem: 5G, yerlilik ve sürdürülebilir tedarik

Yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2025, yerli ve yenilikçi teknolojileri destekleme hedefiyle İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvede, 5G’ye geçiş sürecinde yerli ve milli ürünlerin kullanımı, tedarik zincirinde verimlilik ve şeffaflık ile inovasyon odaklı iş birlikleri masaya yatırıldı.

Koç: Türkiye’nin dijital geleceğini birlikte inşa ediyoruz

Zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yerli ve milli ürünlerin desteklenmesinin hem 5G dönüşümünün hem de Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Koç, altyapı bileşenlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirterek, 5G çağında Türkiye’nin dijital geleceğini tedarikçilerle birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Sürdürülebilir tedarik zinciri için yeni adımlar

Turkcell’in hayata geçirdiği Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi kapsamında, bu yıl kritik öneme sahip 60 tedarikçinin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansı analiz edildi. Önümüzdeki üç yıl içinde satın alma hacminin yüzde 95’ini oluşturan 220 stratejik tedarikçinin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Google Cloud bölgesi ve yeni fırsatlar

Koç, Google Cloud ile Türkiye’de kurulacak Google Cloud Bölgesi’nin, kurulumdan güvenliğe kadar birçok alanda yerli tedarikçilere güçlü iş birliği olanakları sunacağını belirtti.

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da şu mesajları verdi:

- Turkcell olarak 2 binden fazla tedarikçiyle büyük bir ekosisteme sahibiz ve birlikte gelişmeyi önemsiyoruz. 5G ve bulut yatırımlarımızın sağladığı fırsatları tedarikçilerimizle paylaşırken, Tedarikçi Eksenli İnovasyon (TEİ) Programımızla iş birliklerini güçlendiriyoruz. KOBİ’lerle birlikte teknoloji geliştirmeyi, yerli çözümlerin payını artırmayı ve bu çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

- Beklentimiz; tedarikçilerimizin inovasyon odaklı çalışarak ürünlerindeki yerlilik oranlarını yükseltmeleri ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunmalarıdır. Bu zirve de karşılıklı görüş alışverişi ve yeni iş birliği fırsatları için önemli bir etkinlik.