TÜRKÇİMENTO'da Fatih Yücelik dönemi

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle Fatih Yücelik seçildi.

Fatih Yücelik; TÜRKÇİMENTO’nun dün toplanan Yönetim Kurulu, görevinden ayrılan Dr. Tamer Saka’dan boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oy birliği ile seçildi.

Başkan Fatih Yücelik görevi devralırken Dr. Tamer Saka’ya sektöre hizmetleri için teşekkür etti.

Fatih Yücelik kimdir?

Fatih Yücelik; siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına İstanbul’da yönetici adayı olarak başladı. Kariyerine inşaat sektöründe üst düzey yönetici olarak devam etti. Bünyesinde bulunan Aşkale Çimento, Sançim ve Kavçim markaları ile Türk Çimento Sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Erçimsan Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

Profesyonel deneyimlerine ek olarak sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Fatih Yücelik, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam ediyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.