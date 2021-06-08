Turkishtime, “Bilime Yön Verenler” araştırma serisinin üçüncüsünü yayımladı

Turkishtime, “Bilime Yön Verenler” adlı araştırma serisine devam ediyor. Seri kapsamında 2017’de ‘Bilime Yön Veren 100 Türk’, 2018’de ‘Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk’ araştırması gerçekleştiren Turkishtime, bu yıl da kimya alanında önde gelen bilim insanlarını 'Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk'te bir araya getirdi.

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, kimyanın beş ana bilim dalındaki (Organik Kimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimya) Türk bilim insanları, araştırmalarının aldığı atıf sayısını gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek H-İndeksi değerine (Google Scholar Veri tabanı kullanılarak) göre listelendi.

Listede, ‘DNA hasarı’, ‘DNA onarımı’ gibi konularda dünyanın önde gelen uzmanları arasında yer alan Prof. Dr. Miral Dizdaroğlu gibi çalışmalarını uluslararası alanda sürdüren bilim insanlarının yanı sıra, polimer kimyasında dünya çapında otorite sahibi olan Prof. Dr. Yusuf Yağcı, organik kimyanın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Metin Balcı gibi Türkiye'deki üniversitelerin tanınmış araştırmacıları yer aldı.

Sıralama H-İndeksi verilerine göre yapıldı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan kitapta, kimya alanındaki bilim insanlarının başarı öyküleri, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları ayrıntılı olarak anlatıldı.



Akademik hayatını kimya ve kimya mühendisliğine adamış bilim insanları tek tek araştırılan Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırması kitabında H-İndeksi verilerine göre sıralama yapıldı. Ayrıca akademik isimlerin SCI indeksindeki çalışmalarına almış oldukları atıf sayıları da göz önünde bulunduruldu.

Kitap, ücretsiz olarak Cumhuşbaşkanlığı, Bakanlıklar, Kimya Sektörü STK Temsilcileri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracat sıralamasındaki ilk 1000 firma temsilcisi, Üniversite Rektörlükleri dahil olmak üzere 5000 VIP adrese isme özel olarak ulaştırılacak.