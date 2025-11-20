Türkiye-Bulgaristan iş dünyasında yeni köprü: KIRCAALİSİAD

Kırcaali Sanayici, İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (KIRCAALİSİAD), Bursa’daki lansman toplantısıyla Türkiye’deki çalışmalarına resmen başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, derneğin Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş iş insanlarını aynı çatı altında toplamak ve iki ülke arasındaki ticari–kültürel bağları güçlendirmek amacıyla kurulduğunu açıkladı.

Güler, kısa sürede eğitim programları, iş geliştirme toplantıları ve uluslararası bağlantıları artıracak projeler planladıklarını söyledi. Ayrıca genç girişimcilerin desteklenmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Son 23 yılda Bulgaristan’dan 3 milyondan fazla kişinin göç ettiğini belirten Güler, Türkiye’deki Bulgaristan kökenli nüfusun 3,5 milyona ulaştığını, bunların 750 bininin aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olduğunu aktardı. Bursa’nın Sofya’dan sonra en fazla Bulgaristan vatandaşı barındıran şehir olduğuna dikkat çekti.

Toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri, KIRCAALİSİAD’ın Türkiye-–Bulgaristan ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlayacağı görüşünü paylaştı.