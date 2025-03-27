Türkiye, fintek ve ödeme dünyasında bölgesel merkez

Yeni nesil ödeme çözümle­ri, yapay zekâ, davranış­sal biyometri, dijital cüz­danlar ve anında ödeme sistem­leri gibi teknolojiler, fintek ve ödeme endüstrilerinde köklü de­ğişimleri beraberinde getiriyor. Tüketicilerin ödeme alışkanlık­larındaki dönüşüm, sektördeki tüm oyuncuları etkiliyor. Dijital­leşme ve teknolojik yeniliklerin hızlanmasıyla birlikte, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki fintek ve ödeme ekosistemi daha da güçlü bir ivme yakalayacak.

Octet Türkiye CEO’su Der­ya Ekemen Fidan, tüketici dö­nüşümünün küresel ve yerelde fırsatlar sunduğunu ifade etti. 2025’te öne çıkacak dijital cüz­danlar, yapay zekâ çözümleri ve açık bankacılık gibi trendlerin hem kullanıcı deneyimini hem de işletmelerin iş modellerini yeniden tanımlayacağını söy­leyen Fidan, “Dijital cüzdanlar, yapay zekâ destekli çözümler, gömülü finans uygulamaları ve sürdürülebilir ödeme yöntem­leri, özellikle genç ve teknolo­jiye yatkın nüfusu sayesinde Türkiye’de hem tüketici dene­yimini hem de iş dünyasının re­kabet avantajını artıracak” di­ye konuştu.

“Dijital cüzdanlar ve gömülü finans, ödeme dünyasını şekillendiriyor”

Derya Ekemen Fidan, fin­tek sektöründeki dönüşümün 2025’te hız kazanacağını belir­terek, dijital cüzdanlar ve enteg­re finansal çözümlerin sektör­deki rolünün giderek arttığını vurguladı. Dijital cüzdanların ve gömülü finans uygulamalarının yaygınlaşmasının, kullanıcı de­neyimlerini yeniden şekillen­dirdiğine dikkat çeken Fidan, bu gelişmenin tüketicilerin nakit ve fiziksel kart kullanımını azal­tarak mobil ödeme sistemlerini ve dijital çözümleri merkezine almasını sağladığını ifade etti. Özellikle genç neslin bu çözüm­lere olan ilgisinin, Türkiye’de di­jital ödeme ekosisteminin hız­lı büyümesinin önünü açtığını söyleyen Fidan, “Aynı zamanda dijitalleşme, işletmeler için ope­rasyonel verimlilik kazandıran ve yeni iş modelleri oluşturma fırsatı sunan bir dönüşüm ola­rak öne çıkıyor” dedi.

“Sürdürülebilirlik ve regülasyon alanındaki yenilikler önemli olacak”

Sürdürülebilirlik ve regülas­yon alanındaki yeniliklerin de 2025’in önemli gündem madde­leri arasında yer alacağını belir­ten Ekemen Fidan, fintek oyun­cularının bu dönüşümlere hızla uyum sağlamalarının kritik ol­duğuna dikkat çekti. Türkiye’nin güçlü bankacılık altyapısının ve yenilikçi finansal çözümler üretme potansiyelinin, İstan­bul’u küresel bir finans merkezi haline getirme hedefini destek­lediğini söyleyen Ekemen Fidan, 12’nci Kalkınma Planı (2024- 2028) kapsamında fintek sek­törüne yönelik adımların da bu hedefe önemli katkı sağlayaca­ğını ifade etti.

Finansal teknolo­jiler alanında uzmanlık sertifi­kası programlarının başlatılma­sı, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü’nün kurulması ve fintek­ler için teknoloji tedarik destek programlarının uygulanması gibi adımların, sektörü daha da güçlendireceğini söyleyen Eke­men Fidan, “Ayrıca, Dijital Türk lirası Projesi’nin ikinci fazının tamamlanması, Türkiye’nin di­jital finans dünyasında daha da güçlü bir konum elde etmesini sağlayacak” şeklinde konuştu.

“İş dünyası geleceğin finansal çözümleri için harekete geçmeli”

Dijitalleşmenin, sadece teknolojik bir değişim olmadığını aynı zamanda kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan bir süreç olduğunun altını çizen Derya Ekemen Fidan, Türkiye’nin, genç ve yeniliklere açık nüfusuyla bu dönüşümün merkezinde yer alarak, küresel fintek dünyasında rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

2025’in fintek ve ödeme sistemleri için önemli bir yıl olacağını dile getiren Ekemen Fidan, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: “2025 yılı, finansal teknolojilerde yeniliklerin sınırlarını zorlayacak bir dönem olarak öne çıkarken, Türkiye güçlü altyapısı ve dinamik pazarıyla bu dönüşümde önemli rol üstlenmeye hazır. İş dünyası, bu fırsatlardan yararlanarak geleceğin finansal çözümlerine öncülük etmek için şimdiden harekete geçmeli.”