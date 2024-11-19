Türkiye Girişimci Buluşması için geri sayım başladı: Bu sene toplam ödül 1 milyon lira

Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri töreni, 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Girişimci İşadamları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğiyle İstanbul'da yapılacak.

Girişimciler projelerini sergileyecek

Buluşmada, bakanlık yetkilileri, yerel yöneticiler, başkanlıklar, AR-GE yöneticileri, bankacılık ve finans yöneticileri, özel sektör ve sanayi sektöründen temsilciler de yer alacak. İki gün sürecek etkinlikteki panellerde alanının öncü isimleri, gençler ve girişimcilerle tecrübe ve bilgilerini paylaşacak. Oturumların yanı sıra B2B görüşmeleriyle sergi alanının da yer alacağı etkinlikte, girişimciler projelerini sergileme imkanına da sahip olacak.

Toplam ödül 1 milyon lira

11. GİV Girişimcilik Ödülleri de 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Bu kapsamda, 'Proje Fikir Ödülleri', 'İş Planı Ödülleri', 'Kurumsal Girişimcilik Ödülü', 'Yeni Girişimcilik Ödülü', 'Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü', 'Dijital Ekonomi Ödülü', 'Basın Yayın Medya Ödülü', 'Akademisyen Ödülü', 'Kamu Yöneticisi Ödülü' ve 'GİV Özel Ödülü' olmak üzere 10 kategoride 14 ödül sahiplerine verilecek. Henüz ticarileşmemiş 'Proje Fikir Ödülleri' kategorisinde ödül miktarı toplam 1 milyon lira olacak. 30 Kasım'a kadar başvurulabilecek etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye, Türkiye Girişimci Buluşması'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.