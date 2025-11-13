Türkiye ile Mısır hattında yeni yatırımlar yolda

Nagihan KALSIN

Ankara’da dün Türki­ye-Mısır yuvarlak ma­sa toplantısı düzenlen­di. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahip­liğinde gerçekleştirilen top­lantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve beraberinde­ki heyet katıldı.

Hisarcıklıoğ­lu burada yaptığı konuşmada, Mısır’daki Türk yatırımlarına dikkat çekerek, “Türk firmala­rının Mısır’da yaklaşık 3 mil­yar dolar tutarında yatırımı bulunuyor. 40’ı büyük ölçekli olmak üzere 200 firmamız bu­rada üretim yapıyor, istihdam sağlıyor, ihracat gerçekleştiri­yor. Bu firmalarımız 100 bin ci­varında Mısır vatandaşını is­tihdam ediyor. Yeni yatırımlar da gündemde” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Mısır’ın Tür­kiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu, Türki­ye’nin de Mısır’ın en büyük ih­racat pazarları arasında yer al­dığını belirtti.

“Müteahhitlikte ciddi fırsatlar var”

15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini destekledik­lerini bu hedeflerin ulaşılabi­lir olduğunu belirten Hisar­cıklıoğlu, “İkili ve bölgesel dü­zeyde sanayi, ticaret, enerji, turizm ve inşaat sektörlerin­de ciddi iş birliği fırsatları var. Müteahhitlik alanında da iki ülke arasında ciddi iş birliği fır­satları bulunuyor. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müte­ahhidinden 45’i Türkiye’den­dir. Başta demiryolları olmak üzere ulaşım ve altyapı proje­lerinde yer almak isteriz “ diye konuştu. Mısırlı firmalarla sa­dece ülke içinde değil, Afrika, Suriye ve Ortadoğu’daki üçün­cü ülkelerde de ortak projeler yürütülebileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “İkili ilişkileri­mizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Ro-Ro seferlerinin yeniden başlaması önerisi

Hisarcıklıoğlu, geçmişte Mersin-İskenderiye ve İsken­derun-Dimyat hatlarında dü­zenlenen Ro-Ro seferlerinin iki ülke ticaretine büyük kat­kı sağladığını hatırlatarak, bu uygulamanın yeniden başlatıl­masını önerdi. Hisarcıklıoğ­lu, “2012–2015 yılları arasında var olan bu hat, hem ikili tica­retimizi hem de üçüncü ülke­lerdeki işbirliklerimizi kolay­laştırıyordu. Anlaşmanın ye­nilenmesi Türkiye ve Mısır’a büyük fayda sağlar” dedi.

“15 milyar dolarlık ticaret hedefi zor değil”

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkile­rin “en zorlu dönemlerde da­hi kopmadığını” belirterek, iki ülke liderlerinin koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin kısa sürede gerçek­leştirilebileceğini söyledi. Ab­dulati, “Biz sizin için Afrika’ya açılan kapıyız. Sizin de bize ih­tiyacınız var. Mısır’da büyük bir pazar var ve Afrika ülkele­riyle serbest ticaret anlaşma­larımız bulunuyor.

Türkiye de bölgesel ölçekte çok önemli bir ülke. Dolayısıyla 15 milyar do­larlık hedef zor değildir” de­di. Abdulati, Türkiye’nin Mı­sır’daki mevcut yatırımlarının 3 milyar dolar düzeyinde oldu­ğunu hatırlatarak, bu rakamın artırılması gerektiğini vurgu­ladı. Mısır’da inşaat, altyapı, enerji, dijital dönüşüm, gıda güvenliği, sanayi ve yapay zeka gibi sektörlerde Türk yatırım­cılar için geniş fırsatlar bulun­duğunu belirten Abdulati, “Bu alanlarda karşılıklı uzmanlık­larımızdan yararlanabiliriz. Hedefimiz yatırımları orta va­dede 7 milyar dolara çıkarmak­tır” diye konuştu.

Turizm ve enerjide iş birliği çağrısı

Mısır’ın bu yıl 18 milyon turist hedeflediğini açıklayan Bedr Abdulati, özellikle turizm ve sağlık turizmi alanlarında Türkiye ile iş birliği yapılabileceğini söyledi. Ayrıca enerji, madencilik ve nadir elementler alanında da Türk şirketleriyle yeni ortaklıklar kurmak istediklerini belirten Abdulati, “Altın, doğal gaz ve nadir madenler alanında büyük potansiyelimiz var. Türk firmalarının bu alanlarda iş birliğine açık olduğunu görmekten memnuniyet duyarız” açıklamasını yaptı.