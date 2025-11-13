Türkiye ile Mısır hattında yeni yatırımlar yolda
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarının 3 milyar dolar olduğunu belirterek, “40’ı büyük ölçekli olmak üzere 200 firmamız bu ülkede üretim yapıyor. Bu firmalarımız 100 bin Mısırlıyı istihdam ediyor. Yeni yatırımlar da gündemde” dedi.
Nagihan KALSIN
Ankara’da dün Türkiye-Mısır yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve beraberindeki heyet katıldı.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Mısır’daki Türk yatırımlarına dikkat çekerek, “Türk firmalarının Mısır’da yaklaşık 3 milyar dolar tutarında yatırımı bulunuyor. 40’ı büyük ölçekli olmak üzere 200 firmamız burada üretim yapıyor, istihdam sağlıyor, ihracat gerçekleştiriyor. Bu firmalarımız 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor. Yeni yatırımlar da gündemde” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Mısır’ın Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu, Türkiye’nin de Mısır’ın en büyük ihracat pazarları arasında yer aldığını belirtti.
“Müteahhitlikte ciddi fırsatlar var”
15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini desteklediklerini bu hedeflerin ulaşılabilir olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “İkili ve bölgesel düzeyde sanayi, ticaret, enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde ciddi iş birliği fırsatları var. Müteahhitlik alanında da iki ülke arasında ciddi iş birliği fırsatları bulunuyor. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidinden 45’i Türkiye’dendir. Başta demiryolları olmak üzere ulaşım ve altyapı projelerinde yer almak isteriz “ diye konuştu. Mısırlı firmalarla sadece ülke içinde değil, Afrika, Suriye ve Ortadoğu’daki üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütülebileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.
Ro-Ro seferlerinin yeniden başlaması önerisi
Hisarcıklıoğlu, geçmişte Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat hatlarında düzenlenen Ro-Ro seferlerinin iki ülke ticaretine büyük katkı sağladığını hatırlatarak, bu uygulamanın yeniden başlatılmasını önerdi. Hisarcıklıoğlu, “2012–2015 yılları arasında var olan bu hat, hem ikili ticaretimizi hem de üçüncü ülkelerdeki işbirliklerimizi kolaylaştırıyordu. Anlaşmanın yenilenmesi Türkiye ve Mısır’a büyük fayda sağlar” dedi.
“15 milyar dolarlık ticaret hedefi zor değil”
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin “en zorlu dönemlerde dahi kopmadığını” belirterek, iki ülke liderlerinin koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin kısa sürede gerçekleştirilebileceğini söyledi. Abdulati, “Biz sizin için Afrika’ya açılan kapıyız. Sizin de bize ihtiyacınız var. Mısır’da büyük bir pazar var ve Afrika ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalarımız bulunuyor.
Türkiye de bölgesel ölçekte çok önemli bir ülke. Dolayısıyla 15 milyar dolarlık hedef zor değildir” dedi. Abdulati, Türkiye’nin Mısır’daki mevcut yatırımlarının 3 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatarak, bu rakamın artırılması gerektiğini vurguladı. Mısır’da inşaat, altyapı, enerji, dijital dönüşüm, gıda güvenliği, sanayi ve yapay zeka gibi sektörlerde Türk yatırımcılar için geniş fırsatlar bulunduğunu belirten Abdulati, “Bu alanlarda karşılıklı uzmanlıklarımızdan yararlanabiliriz. Hedefimiz yatırımları orta vadede 7 milyar dolara çıkarmaktır” diye konuştu.
Turizm ve enerjide iş birliği çağrısı
Mısır’ın bu yıl 18 milyon turist hedeflediğini açıklayan Bedr Abdulati, özellikle turizm ve sağlık turizmi alanlarında Türkiye ile iş birliği yapılabileceğini söyledi. Ayrıca enerji, madencilik ve nadir elementler alanında da Türk şirketleriyle yeni ortaklıklar kurmak istediklerini belirten Abdulati, “Altın, doğal gaz ve nadir madenler alanında büyük potansiyelimiz var. Türk firmalarının bu alanlarda iş birliğine açık olduğunu görmekten memnuniyet duyarız” açıklamasını yaptı.