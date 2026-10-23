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Türkiye 'Made in EU' dışında kalmamalı

Gaziantep ihracatının yaklaşık yarısının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirten Adnan Ünverdi, “Made in EU” düzenlemesinde Türkiye’de üretilen ürünlere AB ürünleriyle eşdeğer muamele edilmesini istedi.

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Türkiye 'Made in EU' dışında kalmamalı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Avrupa Birliği’nin gündeminde­ki Sanayi Hızlandırma Yasası ve “Made in EU” yaklaşımında Tür­kiye’de üretilen ürünlere AB ürün­leriyle eşdeğer muamele yapılma­sı gerektiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa’nın üretim ve tedarik zin­cirlerinin ayrılmaz bir parçası ol­duğunu vurgulayan Ünverdi, Tür­kiye’ye eşdeğer ortak statüsü ta­nınması için hukuki ve diplomatik girişimlerin başlatılması çağrısın­da bulundu.

Türkiye ile AB arasında yakla­şık 30 yıldır yürürlükte olan Güm­rük Birliği’nin sanayi ürünleri ti­caretini ve karşılıklı yatırımları geliştirerek güçlü üretim ve teda­rik zincirleri oluşturduğunu belir­ten Ünverdi, AB’nin üretimi ken­di coğrafyasında güçlendirmeyi ve küresel rekabetçiliğini artırma­yı amaçlayan yeni politikalarının Türkiye sanayisi açısından yakın­dan takip edilmesi gerektiğini ifa­de etti. Türkiye ile AB arasında­ki ticari ilişkilerin yalnızca ihra­cat ve ithalattan ibaret olmadığını kaydeden Ünverdi, “Üretimden ara malına, tedarikten yatırıma kadar uzanan, yıllar içinde oluş­muş güçlü bir ekonomik entegras­yon söz konusu. Sanayicilerimiz Avrupa’nın üretim zincirlerinde önemli bir rol üstleniyor. Yeni sa­nayi politikaları oluşturulurken Türkiye’nin mevcut entegrasyonu ve Gümrük Birliği ortaklığı mutla­ka dikkate alınmalı” dedi.

Türkiye’nin yeni düzenleme­nin dışında kalmaması için ilgi­li bakanlıklar, meslek kuruluşla­rı, diplomatik temsilcilikler ve iş dünyası arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurgula­yan Ünverdi, Türkiye’de üretilen ürünlerin ilgili menşe ve destek koşullarında AB ürünleriyle eşde­ğer kabul edilmesini istedi.

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP
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