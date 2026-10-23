Türkiye 'Made in EU' dışında kalmamalı
Gaziantep ihracatının yaklaşık yarısının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirten Adnan Ünverdi, “Made in EU” düzenlemesinde Türkiye’de üretilen ürünlere AB ürünleriyle eşdeğer muamele edilmesini istedi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Avrupa Birliği’nin gündemindeki Sanayi Hızlandırma Yasası ve “Made in EU” yaklaşımında Türkiye’de üretilen ürünlere AB ürünleriyle eşdeğer muamele yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa’nın üretim ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Ünverdi, Türkiye’ye eşdeğer ortak statüsü tanınması için hukuki ve diplomatik girişimlerin başlatılması çağrısında bulundu.
Türkiye ile AB arasında yaklaşık 30 yıldır yürürlükte olan Gümrük Birliği’nin sanayi ürünleri ticaretini ve karşılıklı yatırımları geliştirerek güçlü üretim ve tedarik zincirleri oluşturduğunu belirten Ünverdi, AB’nin üretimi kendi coğrafyasında güçlendirmeyi ve küresel rekabetçiliğini artırmayı amaçlayan yeni politikalarının Türkiye sanayisi açısından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin yalnızca ihracat ve ithalattan ibaret olmadığını kaydeden Ünverdi, “Üretimden ara malına, tedarikten yatırıma kadar uzanan, yıllar içinde oluşmuş güçlü bir ekonomik entegrasyon söz konusu. Sanayicilerimiz Avrupa’nın üretim zincirlerinde önemli bir rol üstleniyor. Yeni sanayi politikaları oluşturulurken Türkiye’nin mevcut entegrasyonu ve Gümrük Birliği ortaklığı mutlaka dikkate alınmalı” dedi.
Türkiye’nin yeni düzenlemenin dışında kalmaması için ilgili bakanlıklar, meslek kuruluşları, diplomatik temsilcilikler ve iş dünyası arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurgulayan Ünverdi, Türkiye’de üretilen ürünlerin ilgili menşe ve destek koşullarında AB ürünleriyle eşdeğer kabul edilmesini istedi.