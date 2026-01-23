Türkiye tekstilde çıkışı tartışıyor, G20 vitesi büyütüyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Tekstil ve hammaddeleri sektörünün hazır giyimle birlikte 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak üçüncü sıradayız.

17 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülkemize en çok döviz girdisi sağlayan sektörleriyiz. Hazır giyimle birlikte, 77,2 milyar dolarlık üretim değeriyle imalat sanayisinde en çok üretim yapan sektörüz. Tekstilin 44,8 milyar dolarlık, hazır giyimin ise 32,4 milyar dolarlık üretim değeri bulunuyor” dedi.

Kamuoyunda dile getirilen “tekstilden çıkalım” söylentilerini de hatırlatan Öksüz, “Dünyanın en büyük 10 tekstil ihracatçısı ülkesinin 8’i G20, 4’ü ise G7 üyesi konumunda. 141 milyar dolarlık tekstil ihracatıyla Çin listenin ilk sırasında yer alırken, Hindistan 19 milyar dolarla ikinci sırada bulunuyor. ABD 18 milyar dolarlık ihracat hacmiyle üçüncü, Almanya ise 13 milyar dolarla dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye ve İtalya ise 12’şer milyar dolarlık ihracat rakamlarıyla beşinciliği paylaşıyor” dedi. Ayrıca, dünyanın en büyük tekstil yatırımcısı konumunda olan ABD’nin sadece tekstil makinelerine yıllık 3 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Öksüz, “İmalat sanayi ihracatını artıran ülkeler arasında G20 ülkelerinde Rusya’da yüzde 92,5, Brezilya’da yüzde 63,8, Japonya’da yüzde 9,7, İngiltere’de yüzde 6,1 ve Avusturya’da yüzde 3,2’lik artışlar yaşandı. Dünyada tekstil sektörüne yönelik büyük bir talep olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Mısır’a ihracatta hazır giyim dopingi

Tekstil sektörünün 2025 yılını 11,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını, en fazla ihracatın 4,5 milyar dolar ile AB ülkelerine yapıldığın kaydeden Öksüz, “AB’ye yapılan ihracat toplam ihracatımızın yüzde 40,3’ünü oluşturdu.

Afrika ülkelerine yapılan ihracat ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu ülkelerin toplam tekstil ihracatından aldığı pay yüzde 13,6 oldu” bilgisini verdi. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 838 milyon dolar ile İtalya’nın ilk sırada, 792 milyon dolar ile ABD’nin ikinci sırada, 715 milyon dolar ile de Almanya’nın üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Ahmet Öksüz, “2025’te en dikkat çekici ihracat artışı ise Mısır’da yaşandı. Türk yatırımcıların Mısır’daki yatırımlarının ardından, Mısır’a yapılan ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2023’te 344 milyon dolar, 2024’te 461 milyon dolar, 2025’te ise 567 milyon dolar ihracat yapıldı. Yani bir yılda yüzde 23’lük bir artış yaşandı” dedi. ABD ile ihracatta fırsatların kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Öksüz, “tercihli ticaret anlaşması” için harekete geçmek gerektiğini belirtti. Öksüz, “Bu olursa ihracatta bizi uçurur” dedi.

İplikte vergisiz ithalat yüzde 75’i aştı

Sektör ithalatının son 3 yıldır düştüğünü, ancak vergisiz ithalatın attığını dile getiren Öksüz, şöyle devam etti: “2025 Ocak-Kasım döneminde 7,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Sektörümüzün gerçekleştirdiği ithalatın 2022’de yüzde 19,5’lik kısmı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılmıştı. Bu oranın 2025’te yüzde 22,9’a çıktığını görüyoruz. Ürün gruplarına bakıldığında, iplik ürün grubunda DİR payı yüzde 44,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. DİR payı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 65,5’e yükseldi.

AB ve STA ülkelerinden yapılan ithalat göz önünde bulundurulduğunda vergisiz ithalat oranı ise yüzde 75’lere ulaştı.” Öte yandan sektör istihdamına dikkat çeken Öksüz, 2022 Ağustos’tan bu yana istihdamda yüzde 31’lik bir gerileme yaşandığını, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin istihdamının yüzde 10,9 azaldığını hatırlattı. Sektörün 2025’te dibi gördüğünü, daha fazla küçülme beklemediklerini ifade eden Öksüz, “Hala sağlıklı firmalarımız var. Para kazanmasa da ihracat yapıyor. Bu sadece tekstile özel bir durum da değil” diye konuştu.

“İthalat vergisi, üreticiyi cezalandırmamalı”

Hazır giyim sektörünün şikayet konularından biri olan ve hammadde ithalatına uygulanan yüksek gümrük verileri konusuna da değinen Ahmet Öksüz, “Çok yüksek vergilerle ürünü koruma yaklaşımı doğru değil. Bu kaliteyi bitirir, maliyetleri artırır. Koruma önlemleri makul seviyelerde olmalı. Koruma olsun ama içerdeki üreticiyi bitirecek kadar yüksek oranlara gerek yok” dedi.