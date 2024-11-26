“Türkiye’de son zamanlarda maçın kuralları çok değişiyor”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Koç Üniversitesi ve Esas Holding’in or­tak katkılarıyla, Koç Üniversitesi İktisadi ve İda­ri Bilimler Fakültesi ile İş­letme Enstitüsü bünyesinde Türkiye’nin ilk Alternatif Ya­tırımlar Merkezi (KUES) ku­ruluyor. Özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul, stra­tejik varlık dağılımı gibi alter­natif yatırım alanlarına odak­lanan araştırmalar gerçekleş­tirecek olan merkez, yeni bir alternatif yatırımlar ekosiste­mi oluşturmayı amaçlıyor.

Merkez ile ayrıca, öğren­cilerin özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul ve di­ğer alternatif varlık sınıfları­na yatırım yapma konusunda daha fazla bilgi edinebilecek.

Koç Üniversitesi ve Esas Holding işbirliği ile açılan “al­ternatif yatırımlar merkezi” KUES tanıtım toplantısında konuşan Koç Holding Yöne­tim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, “Son zamanlarda Türki­ye’de maçın kuralları sürek­li değişiyor. Dünyada milyar­larca dolar para gidecek yer arıyor. Yabancı parayı çeke­cek ortam oluşturulmalı” de­di. Yabancı parayı çekmek için bilginin güç olduğunu ifade eden Koç, “İnanıyorum ki bu merkez yabancı sermaye çek­mede rehberlik edecek” diye konuştu.

Sabancı: 2 trilyon dolar yer değiştirecek

Dünyanın artık değiştiği­ni, şirketlerin, ailelerin ken­di içinde rekabet edebileceği­ni ancak değişime karşı işbir­liği içinde olması gerektiğini belirten Koç, “Böylece milyar­larca dolar fonlar yönetilebilir. Böylece farklı işbirliklerinin de kapısı açılır” dedi.

Programda konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Ali Sabancı da, Koç eko­sisteminin, ‘iyi yaparsanız iyi, kötü yaparsanız kötü’ denilen bir yapı olduğunu söyledi. Sa­bancı “Bugün burada olmamı Koç ailesine borçluyum. Ka­za sonrası beni hayata Koç ai­lesi döndürdü. KUES iki gru­bun birbirini anladığı bir yapı. Doğal gelişti” şeklinde konuş­tu.

Geçmişte de iki ailenin ba­zı ortak denemeleri olduğunu kaydeden Sabancı, merkezin yakın zamanda akademik ve finansal anlamda hayata geçi­rilen ilk işbirliği olduğunu vur­guladı. Sabancı, “2 trilyon do­lar yer değiştirecek. Bu ban­kalarda da olabilir alternatif yatırımda da olabilir. Biz alter­natif yatırımlara bakacak yö­neticiler yetiştirmek için yola çıktık” dedi.

“Sabit gelirli için gayrimenkul daha garanti ama...”

“Alternatif yatırım araçlarından hangisini beyaz yakalı için tavsiye edersiniz?” sorusunu cevaplayan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, “Yatırım şahısla çok alakalı. Sabit gelirlinin risk alma hevesine göre gayrimenkulü seçebilir. Parayı katlama ihtimali daha garanti ama az. Özel sermaye uçurur ama riski de ona göre. Hedge fonları kısa sürede daha da uçurur ama riski de o denli yüksek” dedi.