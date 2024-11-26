“Türkiye’de son zamanlarda maçın kuralları çok değişiyor”
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES), alternatif yatırım alanlarına odaklanan araştırmalar gerçekleştirecek. Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, “Dünyada milyarlarca dolar para gidecek yer arıyor. Yabancı parayı çekecek ortam oluşturulmalı” dedi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Koç Üniversitesi ve Esas Holding’in ortak katkılarıyla, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde Türkiye’nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) kuruluyor. Özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul, stratejik varlık dağılımı gibi alternatif yatırım alanlarına odaklanan araştırmalar gerçekleştirecek olan merkez, yeni bir alternatif yatırımlar ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.
Merkez ile ayrıca, öğrencilerin özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul ve diğer alternatif varlık sınıflarına yatırım yapma konusunda daha fazla bilgi edinebilecek.
Koç Üniversitesi ve Esas Holding işbirliği ile açılan “alternatif yatırımlar merkezi” KUES tanıtım toplantısında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, “Son zamanlarda Türkiye’de maçın kuralları sürekli değişiyor. Dünyada milyarlarca dolar para gidecek yer arıyor. Yabancı parayı çekecek ortam oluşturulmalı” dedi. Yabancı parayı çekmek için bilginin güç olduğunu ifade eden Koç, “İnanıyorum ki bu merkez yabancı sermaye çekmede rehberlik edecek” diye konuştu.
Sabancı: 2 trilyon dolar yer değiştirecek
Dünyanın artık değiştiğini, şirketlerin, ailelerin kendi içinde rekabet edebileceğini ancak değişime karşı işbirliği içinde olması gerektiğini belirten Koç, “Böylece milyarlarca dolar fonlar yönetilebilir. Böylece farklı işbirliklerinin de kapısı açılır” dedi.
Programda konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da, Koç ekosisteminin, ‘iyi yaparsanız iyi, kötü yaparsanız kötü’ denilen bir yapı olduğunu söyledi. Sabancı “Bugün burada olmamı Koç ailesine borçluyum. Kaza sonrası beni hayata Koç ailesi döndürdü. KUES iki grubun birbirini anladığı bir yapı. Doğal gelişti” şeklinde konuştu.
Geçmişte de iki ailenin bazı ortak denemeleri olduğunu kaydeden Sabancı, merkezin yakın zamanda akademik ve finansal anlamda hayata geçirilen ilk işbirliği olduğunu vurguladı. Sabancı, “2 trilyon dolar yer değiştirecek. Bu bankalarda da olabilir alternatif yatırımda da olabilir. Biz alternatif yatırımlara bakacak yöneticiler yetiştirmek için yola çıktık” dedi.
“Sabit gelirli için gayrimenkul daha garanti ama...”
“Alternatif yatırım araçlarından hangisini beyaz yakalı için tavsiye edersiniz?” sorusunu cevaplayan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, “Yatırım şahısla çok alakalı. Sabit gelirlinin risk alma hevesine göre gayrimenkulü seçebilir. Parayı katlama ihtimali daha garanti ama az. Özel sermaye uçurur ama riski de ona göre. Hedge fonları kısa sürede daha da uçurur ama riski de o denli yüksek” dedi.