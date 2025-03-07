Türkiye’deki AVM’lerin karbon ayak izi karnesi açıklandı

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’nin alışveriş merkezi sektöründe enerji tüketimi ve kar­bon ayak izini sistematik ola­rak ölçen ilk endeks çalışma­sı olan AVM Sürdürülebilirlik ve Enerji Endeksi sonuçları açıklandı. Çalışma, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademet­re iş birliğiyle hayata geçiril­di. Dünya genelindeki alışveriş merkezleri için düzenli karbon ayak izi ölçümlemesi yapan ilk sistematik araştırma olma özelliğini taşıyan endeks ile AVM’lerin çevresel etkileri so­mut verilerle analiz edilerek, sürdürülebilirlik stratejileri­ne yön verilmesi amaçlanıyor.

AVM Sürdürülebilirlik ve Enerji Endeksi’nin açıklan­dığı toplantıda konuşan AYD Başkanı Nuri Şapkacı, “Dün­yamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu iklim krizi nede­niyle de sürdürülebilirlik ha­yati bir önem taşıyor. Bu bağ­lamda AVM’lerinde sürdürü­lebilirlik adımlarını çok hızlı atması gerekiyor. Geçen yılın sonlarında ilk adımlarını at­tığımız raporun ana eksenine iklim değişikliği, yatırımcı ta­lepleri, değişen yasal düzenle­meler, mega trendleri ve tüke­tici beklentilerini aldık.

Sek­tör paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda Türki­ye AVM Ekosistemi/sektörel sürdürülebilirlik yol haritası­nı oluşturduk. EY ile birlikte hazırladığımız ve AVM sek­töründe bir ilk olan kapsam­lı sürdürülebilirlik çalışması­nın ikinci fazını 2 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladık. Sektör için bir yol gösterici olacak bu raporun da çok kıymetli oldu­ğuna inanıyoruz” dedi.

“Artık aksiyona geçme vakti”

İklim değişikliğine bağlı so­runların herkesin gündeminde olduğunun vurgusunu yapan AYD Sürdürülebilirlik Komi­tesi Başkanı Cem Eriç de, “Bu sorunları konuşmanın değil çö­züm önerileri üretmenin, aksi­yona geçmenin zamanı geldiği­ne inanıyorum. Bizler de AYD üyeleri olarak bu konuda aksi­yona geçtik. Bu noktada dev­letlerin, kamu-özel sektör tüm kuruluşların iş birliği içinde çalışması gerekiyor.

Sektör ha­reketi olarak da AYD’nin bu ça­bası önemli. Bu çalışmada tüm paydaşlarımızla sürdürülebi­lirliği bütünsel bir çerçevede ele aldık. Bu çalışmalar kolektif hale gelmezse, etki gücünü ar­tırmazsak istediğimiz sonuçla­rı alamayız. Bu çalışma paydaş­ların kıyaslama yapması için önemli bir kaynak olacak. Son­ra AVM’lere rehberlik etmek istiyoruz. Karbon ayak izini azaltmak için bir sektör hede­fi oluşturacağız” diye konuştu.

AVM Sürdürülebilirlik ve Enerji Endeksi, elektrik, su, doğalgaz tüketimi gibi kritik verileri değerlendirerek top­lam kapalı alan (TKA), ortak alan (OG) ve kiralanabilir alan (GLA) bazında enerji kulla­nımını raporladı. Öte yandan raporda iklim bölgesi, mimari yapı ve teknik altyapıya bağ­lı enerji tüketim analizlerine yer verildi. Buna göre:

Türkiye genelinde 13,9 mil­yon metrekare GLA (kirala­nabilir alan) dikkate alınarak hesaplanan enerji endeksi, ki­ralanabilir alan bakımından AVM’lerin yaklaşık 5’te 1’inin veri paylaşımıyla oluşturuldu.

Türkiye’de AVM’lerin orta­lama karbon ayak izi (OA+G­LA) metrekare başına yılda 65,4 kilogram

Elektrik kaynaklı karbon salımı metrekare başına yıl­da 63,6 kilogram olurken do­ğalgaz kaynaklı salım ise met­rekare başına yılda 1,56 kilog­ram olarak belirlendi.

Türkiye’deki AVM’ler orta seviyede

Endeksteki değerler uluslararası karbon ayak izi kriterleriyle kıyaslandığında Türkiye’deki AVM’lerin sürdürülebilirlik açısından orta seviyede yer aldığını gösterdi. Enerji verimliliği önlemleri alınmamış AVM’ler dünya genelinde metrekare başına yılda 100-150 kilogram karbon salımına sahip olurken, Türkiye’deki AVM’lerin ise bu seviyenin altında kalarak daha iyi bir performans gösterdiği belirtildi.

GES kullanımı artıyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre iş birliğiyle hayata geçirilen AVM Sürdürülebilirlik ve Enerji Endeksi’ne göre Türkiye’de güneş enerjisi sisteminde de kullanım arttı. Buna göre;

-GES kullanan AVM’lerde, ortak alan elektriğinin yüzde 40,3’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

-GES yatırımları ile AVM’lerin karbon ayak izinde yıllık yüzde 20’ye kadar azalma sağlanabiliyor.