Türkiye’den ICC Tahkimine başvuru sayısı yüzde 42,8 arttı
Bu yıl 19. ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı İstanbul’da düzenlendi. Konferans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı iş birliğiyle yapıldı. Konferansa, alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenler katıldı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, ICC’nin temel misyonunun tüm dünyada kabul gören ve ticarette ülkeler arasındaki farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan, iş kurallarını oluşturmak olduğunu belirterek, “ICC, anlaşmazlıkların çözümüyle, küresel ticaret ve yatırımların desteklenmesinde de önemli bir rol oynuyor.
İş dünyası olarak, tahkimi, yatırım ve ticaret için çok kıymetli bir altyapı ve güven mekanizması olarak görüyoruz. ICC tarafından yayınlanan 2024 yılı istatistiklerine göre; ICC Tahkim Kuralları kapsamında toplam 831 yeni dava açıldı. Türkiye'nin durumu ele alındığında ise; 2023 yılında 56 olan dava sayısı, 2024’te 80’e yükselmiş ve ICC tahkimine taraf katılımı açısından ilk 10 ülke arasında yer aldı” dedi.
“Ülkemiz hukukçularına daha fazla yer verilsin”
ICC‘nin Milletlerarası Tahkim Sistemi’nin daha hızlı ve ekonomik bir çözüm olarak KOBİ’ler ve start-up’lar için uygun bir mekanizma olduğunu ifade eden Kopuz, “Tahkim Konferansından beklentimiz ICC’nin hakem atamalarında, ülkemiz hukukçularına daha fazla yer vermesini bekliyoruz ve istiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, davalarda Türk tahkim hakemlerinin yer almadığını ve Türkiye’den başvuru yapanların Türk tahkim hakemleri talebinde de bulunmadığı ifade ediliyor. Dünya genelinde tahkime başvuran davaların büyük bölümünü ise inşaat ve enerji sektörü oluşturuyor.
Geçen yıl açılan davaların büyüklüğü 354 milyar dolar
ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Genel Sekreteri Alex Fessas, yeni dönemde amaçlarının dijital bir dava sistemi kurmak olduğunu söyleyerek, “Geçen yıl 831 dava açıldı ve tahkim 340 kez bir araya geldi. 2024 yılı açılan davaların büyüklüğü 354 milyar dolar olarak yer aldı. Yeni dönemde yurtdışı ofisler açarak hizmetlerimizin kapsamını genişleteceğiz. 2026 yılında Afrika'da bir ofis açacağız” dedi.