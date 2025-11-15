Türkiye’den ICC Tahkimine başvuru sayısı yüzde 42,8 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ko­puz, ICC’nin temel misyonunun tüm dünyada kabul gören ve tica­rette ülkeler arasındaki farklı uy­gulamaları kaldırmayı amaçlayan, iş kurallarını oluşturmak olduğu­nu belirterek, “ICC, anlaşmazlık­ların çözümüyle, küresel ticaret ve yatırımların desteklenmesinde de önemli bir rol oynuyor.

İş dünya­sı olarak, tahkimi, yatırım ve tica­ret için çok kıymetli bir altyapı ve güven mekanizması olarak görü­yoruz. ICC tarafından yayınlanan 2024 yılı istatistiklerine göre; ICC Tahkim Kuralları kapsamında toplam 831 yeni dava açıldı. Türki­ye'nin durumu ele alındığında ise; 2023 yılında 56 olan dava sayısı, 2024’te 80’e yükselmiş ve ICC tah­kimine taraf katılımı açısından ilk 10 ülke arasında yer aldı” dedi.

“Ülkemiz hukukçularına daha fazla yer verilsin”

ICC‘nin Milletlerarası Tahkim Sistemi’nin daha hızlı ve ekonomik bir çözüm olarak KOBİ’ler ve start-up’lar için uygun bir mekanizma olduğunu ifade eden Kopuz, “Tah­kim Konferansından beklentimiz ICC’nin hakem atamalarında, ül­kemiz hukukçularına daha fazla yer vermesini bekliyoruz ve istiyo­ruz” diye konuştu.

Öte yandan, davalarda Türk tah­kim hakemlerinin yer almadığını ve Türkiye’den başvuru yapanların Türk tahkim hakemleri talebinde de bulunmadığı ifade ediliyor. Dün­ya genelinde tahkime başvuran da­vaların büyük bölümünü ise inşaat ve enerji sektörü oluşturuyor.

Geçen yıl açılan davaların büyüklüğü 354 milyar dolar

ICC Milletlerarası Tahkim Di­vanı Genel Sekreteri Alex Fessas, yeni dönemde amaçlarının dijital bir dava sistemi kurmak olduğu­nu söyleyerek, “Geçen yıl 831 dava açıldı ve tahkim 340 kez bir araya geldi. 2024 yılı açılan davaların bü­yüklüğü 354 milyar dolar olarak yer aldı. Yeni dönemde yurtdışı ofisler açarak hizmetlerimizin kapsamını genişleteceğiz. 2026 yılında Afri­ka'da bir ofis açacağız” dedi.