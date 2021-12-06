Türkiye’nin 10 başarılı genci TOYP tarafından ödüllendirildi

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nin (JCI) 1981 yılından beri düzenlediği organizasyonun Türkiye ayağı olan 27. TOYP: Türkiye’nin On Başarılı Genci programının birincileri 2 Aralık’ta Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. TOYP Türkiye birincilerine başarı plaketlerinin yanı sıra Bilge Adam Akademi’den eğitim çekleri takdim edildi.

JCI İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan 2021 JCI İstanbul Başkanı Tolga Kayasu, “Başarı sadece bir sonuç değil, bir yolculuktur. Biz Genç Liderler ve Girişimciler olarak bu başarı yolculuğunun her zaman ilerlemesi ve gelişmesi için çalışıyoruz. JCI Türkiye adına JCI İstanbul olarak 27 senedir fark yaratan başarıların görünürlüğüne katkı sağlıyoruz” dedi.

Kayasu, TOYP Türkiye’nin 27 yıllık geçmişinde 18 dünya birincisi çıkararak organizasyon tarihinde önemli bir başarı elde ettiğini dile getirdi. 27. TOYP birincileri, 2022 yılında gerçekleşecek olan ‘TOYP Dünya Finali’nde, Türkiye’yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacaklar.

2021 TOYP Türkiye Kategori Birincileri

1. Electrolux Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik: Selin Gören

2. Axa Sigorta İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet: Cihan Buğdaycı

3. Bilimsel Önderlik: Dr. Fırat Güder

4. Değirmenci Baharat Kültürel Başarı: Merve Yavuzdemir

5. Timco İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik: Dr. Saliha Durmuş

6. Laserpan Fen ve Teknik Gelişme: Kerem Deveci

7. Kişisel Başarı: Dr. Zeliha Kılıç

8. Tıbbi Yenilik ve Buluşlar: Doç. Dr. İsmail Öçsoy

9. Neo Hukuk&Danışmanlık Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi: Kadir Yağız Çetin

10. İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı: Sezer Ortadağ

11. JCI Türkiye Senato Özel Ödülü: Mete Gazoz