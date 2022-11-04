Türkiye’nin en büyük ikinci odası ATO, 8 Kasım’da seçime gidiyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Kayıtlı 160 bin üye ile Türkiye’nin en büyük ikinci odası olan Ankara Ticaret Odası(ATO), meslek komiteleri ve oda meclisi üye seçimleri 8 Kasım Salı günü yapılacak. Başkanlık seçiminde yarışın beklenmediği odada, seçim yarışı meslek komitelerinde yaşanacak. Bazı meslek komitelerinde birden fazla listenin çıkacağı kaydediliyor.

Toplam 68 meslek grubunun bulunduğu ATO’da, 260’ı Komite Üyesi ve 192’si Meclis Üyesi olmak üzere toplam 452 asıl üye ve yedeklerinin seçilmesi için 140 sandık kurulacak. Oy verme işlemi sabah saat 09.00’da başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek. Komitelere ilişkin seçim sürecinin, itirazların sonuçlandırılması dahil olmak üzere kesinleşmesinin ardından, bu kez ATO Meclisi’ne seçilen 192 üye toplanarak ATO Başkanını seçecek.

Yazılı açıklama yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO seçimlerinin yasal prosedür uyarınca, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın idaresinde, hükümet komiseri gözetiminde gerçekleşeceğini belirterek, tüm üyeleri 8 Kasım’da oy kullanmaya davet etti.

Odaların asli görevinin üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kaydeden Baran, “Bu görev üyelerin kendi elleriyle seçtikleri temsilciler yani Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri vasıtasıyla yürütülüyor” dedi.

Seçimin 1923 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyetiyle yaşıt olan ATO’yu 100’üncü yıla taşıyacağını dile getiren Gürsel Baran, ATO’nun üye sayısı itibariyle Türkiye’nin ikinci büyük Odası olduğuna vurgu yaparak, “Reel sektörün doğru temsili Ankara’nın ve Türkiye’nin gelişim hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Odamız seçimlerinin Ankara iş dünyasına ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Son anda sürpriz olmazsa tek liste

TOBB bünyesindeki diğer odalarda olduğu gibi ATO’da da seçimler iki aşamalı yapılıyor. İlk aşamada meclis üyeleri belirlenirken, ikinci aşamada ise meclis üyeleri oda başkanını seçiyor. Dolayısıyla teknik olarak ikinci turdan önce resmi bir adaylık açıklaması yapılamıyor. Aday olmak isteyenler sadece niyet beyan edebiliyorlar. Çünkü odalarda başkan seçilebilmek için öncelikle bağlı bulunulan meslek komitesinden Meclis’e seçilme şartı bulunuyor. 45 Numaralı Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesinden seçime katılacak olan ATO Başkanı Gürsel Baran’ın karşısında komitede herhangi bir rakip çıkmayacak.

Edinilen bilgilere göre yönetim kurulu için yapılacak ikinci aşama seçimlerinde ise Baran’ın karşısına bir liste çıkmayacak. ATO’da seçim sürecinin başladığı dönemde, karşı liste çıkarmak için girişimler olsa da kulislerde, bu yönde çalışma yapanların vaz geçtikleri belirtiliyor.

Hisarcıklıoğlu 15 Numaralı komitede

Öte yandan ATO üyesi olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Salı günü yapılacak seçimlerde 15 Numaralı Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi’nden seçime girecek. Bünyesindeki tüm odalarda seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Mayıs ayı içerisinde TOBB seçimleri yapılacak.