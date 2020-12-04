SCP Clup bünyesinde, Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl altıncısı düzenlenen "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” belli oldu. 'Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri'ni belirleyen jüride bu yıl LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, THY Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kumport Liman İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Erhan Tunçbilek ve INSEAD Tedarik Zinciri Yönetimi programının Akademik Direktörü ve Operasyon Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Yücesan yer aldı. Pandemi nedeniyle ilk kez online olarak düzenlenen ödül törenine Türkiye ekonomisine yön veren büyük firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Proje ödülleri sahiplerini buldu

"Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" listesinde yer alan adaylar projeleriyle "En Sürdürülebilir/Dirençli", "En Teknolojik", "En Yenilikçi" ve "En Etkin / Etkili" kategorilerinde yarıştı.

"En Sürdürülebilir/ Dirençli" proje dalında ödülü Doğadan Tedarik Zinciri Direktörü Necmettin Başol,"En Teknolojik" proje ödülü Torun Metal Satınalma ve Lojistik Müdürü Dr. Mehmet Sarıdoğan, "En Yenilikçi" proje ödülü Divan Tedarik Zinciri Satış ve Üretim Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Galiba’nın oldu. "En Etkin / Etkili" proje ödülünü ise Farmazon Tedarik Zinciri Müdürü Onur Uzun kazandı.

Öte yandan bu yıl ilk kez "Globaldeki En Etkili Türk Tedarik Zinciri Profesyonelleri" de belirlendi. Globaldeki En Etkili Türk Tedarik Zinciri Profesyonelleri olarak Danone Waters Endonezya Tedarik Zinciri Direktörü Tuğba Arıkan, Çalık World Hollanda Avrupa Lojistik ve Dış Ticaret Yöneticisi Robert Ateş ve Chalhoub Group BAE Global Tedarik Zinciri Direktörü Cidal Koçak belirlendi.

"Tahminimizden fazla başvuru aldık"

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer: "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri listesi, her yıl heyecanla bekleniyor. Pandemi nedeniyle bu yıl online platformda gerçekleştirdiğimiz ödül törenimize ilginin bu kadar fazla olması bizleri hem heyecanlandırdı hem de geçen altı sene de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Şartların bu kadar zor olduğu şu dönemde bile tahminimizden fazla başvuru aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Bu katılım bize, Türkiye’de bu anlamda iyi yolda olduğumuzu gösterdi. Gelenekselleşen ödül törenimiz, Tedarik Zinciri profesyonellerinin bir araya geldiği, projelerini paylaştıkları bir platform haline geldi. Sizlerin bu heyecanını görmek, bizi motive ediyor ve daha fazlasını yapmaya itiyor." dedi.

LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan ise, "Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sürecinde şirketlerde tedarik zinciri yöneticileri öne çıktı. Bu süreçte tedarik zinciri yapılarını dirençli ve çevik kılmayı başaran 'lider' tedarik zinciri yöneticileri, süreci en başarılı şekilde atlatarak şirketlerinin rekabetçi ortamda sürdürülebilirliğini sağladılar ve sağlıyorlar. İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumda altıncı defa açıkladığımız listeyle tedarik zinciri yönetiminin önemini ve bu alanda Türkiye’de başarılı uygulamalar gerçekleştiren değerli liderleri daha da görünür kılmayı amaçladık. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl listeye giren bütün tedarik zinciri profesyonellerimizi içtenlikle tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Tedarik zinciri kavramının önemi her geçen gün artıyor"

LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da, "Öncelikle altı yıldır yolumuza birlikte devam ettiğimiz Slimstock ailesine teşekkür ederim. Birlikte çok güzel bir yola girdik ve bu yolda büyük başarılar elde ettik. Sektörümüzün önemli isimlerini ağırladığımız törenlerde çok şey öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada tedarik zinciri kavramının önemi her geçen gün artıyor. Ülkemizdeki profesyonellerimizin her yıl törenimize göstermiş oldukları ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Bu organizasyonda LODER olarak biz de Slimstock ailesine gereken desteği vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ise sürdürülebilirliği desteklemek için Sabancı Grubu olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını arttıracaklarını söyledi.

Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri

Jürinin belirlediği bu yılki “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi alfabetik sıralama ile açıklanırken, ödül alan profesyoneller şu isimlerden oluştu:

Necmettin Başol (Doğadan Tedarik Zinciri Direktörü)

Banu Çelik (Şişecam Düzcam Tedarik Zinciri Direktörü)

Işıl Dönmez Seyhan (Boehringer Ingelheim Tedarik Zinciri Direktörü)

Aylin Düzgün (Toyo Ink Tedarik Zinciri Müdürü)

Zeynep Galiba (Divan Tedarik Zinciri, Satış ve Üretim Genel Müdür Yardımcısı)

Ufuk Güler (Abdi İbrahim İlaç Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörü)

Emel Gülşen (Nestle Tedarik Zinciri Direktörü)

Onur Karaaslan (Getir Chief Availability Officer)

Tayfun Namdar (Pladis Global Tedarik Zinciri Direktörü)

Leyla Öz (Novo Nordisk Tedarik Zinciri ve Ticaret Müdürü)

Nida Öztürk (ABB Tedarik Zinciri Müdürü)

Gürhan Saatçioğlu (Metro Tedarik Zinciri Direktörü)

Dr. Mehmet Sarıdoğan (Torun Bakır Satınalma ve Lojistik Müdürü)

Osman Evren Şen (LC Waikiki Global Lojistik Direktörü)

Emine Taşçı (GSK Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Tedarik Zinciri Strateji Direktörü)

Yeliz Tavşan (Siemens Healthcare Tedarik Zinciri Direktörü)

Erk Ulugün (P&G Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Tedarik Zinciri Operasyonları Kıdemli Direktörü)

Onur Uzun (Farmazon Tedarik Zinciri Müdürü)

Cenk Yüksel (Medtronic Lojistik Direktörü, EMEA Gelişen Pazarlar)

Ender Yüksel (Vestel Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı)