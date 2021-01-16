Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su kariyerlerinde hızla yükseliyor

Business School Istanbul’un (BMI) DataExpert ve Fortune Türkiye ile birlikte 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan “En Etkin 50 CMO” araştırmasının, CMO’ların daha fazla göz önüne çıkmasını sağladığı belirtildi. Verilere göre, 2018 ve 2020 araştırma listelerindeki pazarlama liderlerinden yüzde 21’i terfi ederken, yüzde 10’u CEO veya yönetim kurulu başkanı pozisyonuna geldi, yüzde 11’i ise mevcut pozisyonlarını geliştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, CEO ya da yönetim kurulu başkanlığına terfi edenler arasında Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, ING Bank CEO'su Alper Gökgöz; Estée Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş ve Unilever Orta Asya ve İran Genel Müdürü Kamuran Uçar bulunuyor. Koltuğunu büyütenler arasında ise Nestlé Global Dijital ve Sosyal Medya Hizmetleri Lideri Pınar Öney Bilsel, Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip, Garanti BBVA Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ile Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir yer alıyor.

“Dijital dünyayı anlayan yükseliyor”

Araştırma listelerindeki CMO’ların yüzde 45’i kadınlardan oluşurken yaş ortalaması ise 44. DataExpert Yönetici Ortağı Hasan Altunkaya, Türkiye pazarında rekabetin giderek artmasının, iş dünyasında özellikle dijital dünyayı algılayabilen pazarlama profesyonellerine ihtiyacı artırdığına dikkat çekti. Altunkaya bilişim ve yazılım konusunda kendisini geliştirenlerin günümüz teknoloji çağında en hızlı yükselebilecek kişiler olduğunu da sözlerine ekledi.

Üçte biri Boğaziçi mezunu

Araştırmaya göre, Türkiye’nin en etkin 50 CMO’sundan yüzde 33’ü Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 12), İstanbul Üniversitesi (yüzde 9) ve Marmara Üniversitesi (yüzde 5) takip ediyor.

Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında işletme yüzde 26 ile başı çekiyor. İşletmeyi ekonomi (yüzde 17), endüstri mühendisliği (yüzde 12), siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (yüzde 9) ve elektrik / elektronik mühendisliği (yüzde 7) takip ediyor.

Listelerde Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başarısı dikkat çekerken, ODTÜ ve İTÜ özellikle mühendislik alanında verdikleri mezunlarla pazarlama dünyasında ön plana çıkıyor.

Yüksek lisans revaçta

Araştırma listelerinde yer alan CMO’ların yüzde 61’inin yüksek lisans derecesi bulunuyor. Altunkaya, bu oranın önümüzdeki senelerde yükseleceğini ve yönetici koltukları için rekabetin daha da artacağını öngördüklerini söyledi.

2021 araştırma takvimi belli oldu

2021 yılında “En Etkin 50 CMO” listesi Mart, “En Etkin 50 CHRO” listesi Mayıs, “En Etkin 50 CFO” listesi ise Ekim ayında Fortune Türkiye’de yayımlanacak.