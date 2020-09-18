Türkiye'nin 'İyi Yaşam Markaları' açıklandı
Nielsen tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçları açıklandı.
Küresel markalar topluluğu Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına odaklanan "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçları ve araştırma kapsamında tüketiciler tarafından seçilen 'Good Life -İyi Yaşam' markaları, online gerçekleşen Sustainable Brands Turkey konferansında açıklandı.
Tüketici açısından yaşamına değer katan, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları sektör bazında öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere 18 ayrı sektörde iyi yaşam markası sorusunun yöneltildiği araştırma, bu yıl Beyaz Eşya, Bankacılık, Perakende , Atıştırmalık, Süt ve Süt Ürünleri ,Otomotiv, Ev Bakım Ürünleri, Telekomünikasyon, Teknoloji, Saç Bakım Ürünleri, Alkolsüz İçecek , Küçük Ev Aletleri, Cilt Bakım Ürünleri, E- ticaret, Hazır Giyim, Havayolu, Sağlık ve Sigorta’ya kadar uzanan birçok kategoride gerçekleştirildi.
Tüketiciler tarafından seçilen ve sektörlerinde birinci olarak ödül almaya hak kazanan "Good Life Brand - İyi Yaşam Markaları" ise şöyle sıralandı.
Kategori Marka
Beyaz eşya Arçelik
Banka Ziraat Bankası
Otomotiv BMW
Telekomünikasyon Turkcell
Perakende Migros
E-Ticaret Trendyol
Saç bakım Elidor
Süt ve süt ürünleri Pınar
Hazır giyim LC Waikiki
Teknoloji Samsung
Atıştırmalık Ülker
Alkolsüz içecek ÇAYKUR
Ev bakım OMO
Sigorta Anadolu Sigorta
Küçük ev aletleri Arçelik
Havayolu THY
Sağlık Eczacıbaşı
Cilt bakım Nivea