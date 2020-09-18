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Türkiye'nin 'İyi Yaşam Markaları' açıklandı

Nielsen tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin 'İyi Yaşam Markaları' açıklandı
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Küresel markalar topluluğu Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına odaklanan "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçları ve araştırma kapsamında tüketiciler tarafından seçilen 'Good Life -İyi Yaşam' markaları, online gerçekleşen Sustainable Brands Turkey konferansında açıklandı.

Tüketici açısından yaşamına değer katan, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları sektör bazında öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere 18 ayrı sektörde iyi yaşam markası sorusunun yöneltildiği araştırma, bu yıl Beyaz Eşya, Bankacılık, Perakende , Atıştırmalık, Süt ve Süt Ürünleri ,Otomotiv, Ev Bakım Ürünleri, Telekomünikasyon, Teknoloji, Saç Bakım Ürünleri, Alkolsüz İçecek , Küçük Ev Aletleri, Cilt Bakım Ürünleri, E- ticaret, Hazır Giyim, Havayolu, Sağlık ve Sigorta’ya kadar uzanan birçok kategoride gerçekleştirildi.

Tüketiciler tarafından seçilen ve sektörlerinde birinci olarak ödül almaya hak kazanan "Good Life Brand - İyi Yaşam Markaları" ise şöyle sıralandı.

Kategori                     Marka

Beyaz eşya                Arçelik
Banka                         Ziraat Bankası
Otomotiv                    BMW
Telekomünikasyon   Turkcell
Perakende                  Migros
E-Ticaret                     Trendyol
Saç bakım                  Elidor
Süt ve süt ürünleri     Pınar
Hazır giyim                 LC Waikiki
Teknoloji                     Samsung
Atıştırmalık                 Ülker
Alkolsüz içecek          ÇAYKUR
Ev bakım                     OMO
Sigorta                        Anadolu Sigorta
Küçük ev aletleri        Arçelik
Havayolu                     THY
Sağlık                           Eczacıbaşı
Cilt bakım                    Nivea

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