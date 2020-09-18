Türkiye'nin 'İyi Yaşam Markaları' açıklandı

18 Eylül 2020

Küresel markalar topluluğu Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına odaklanan "Türkiye İyi Yaşam Araştırması" sonuçları ve araştırma kapsamında tüketiciler tarafından seçilen 'Good Life -İyi Yaşam' markaları, online gerçekleşen Sustainable Brands Turkey konferansında açıklandı.

Tüketici açısından yaşamına değer katan, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları sektör bazında öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere 18 ayrı sektörde iyi yaşam markası sorusunun yöneltildiği araştırma, bu yıl Beyaz Eşya, Bankacılık, Perakende , Atıştırmalık, Süt ve Süt Ürünleri ,Otomotiv, Ev Bakım Ürünleri, Telekomünikasyon, Teknoloji, Saç Bakım Ürünleri, Alkolsüz İçecek , Küçük Ev Aletleri, Cilt Bakım Ürünleri, E- ticaret, Hazır Giyim, Havayolu, Sağlık ve Sigorta’ya kadar uzanan birçok kategoride gerçekleştirildi.

Tüketiciler tarafından seçilen ve sektörlerinde birinci olarak ödül almaya hak kazanan "Good Life Brand - İyi Yaşam Markaları" ise şöyle sıralandı.

Kategori Marka

Beyaz eşya Arçelik

Banka Ziraat Bankası

Otomotiv BMW

Telekomünikasyon Turkcell

Perakende Migros

E-Ticaret Trendyol

Saç bakım Elidor

Süt ve süt ürünleri Pınar

Hazır giyim LC Waikiki

Teknoloji Samsung

Atıştırmalık Ülker

Alkolsüz içecek ÇAYKUR

Ev bakım OMO

Sigorta Anadolu Sigorta

Küçük ev aletleri Arçelik

Havayolu THY

Sağlık Eczacıbaşı

Cilt bakım Nivea