Türkiye’nin simge projelerinde imzası olan şirkette büyük kriz: Eski eşler birbirine girdi! Suçlamalar peş peşe…

Türkiye'nin önde gelen mimarlık şirketlerinden Tabanlıoğlu Mimarlık'ta kriz yaşanıyor. Şirketin kurucusu Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu, şirket ortaklarından ve eski eşi Melkan Gürsel birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Eski çift, sosyal medya hesapları üzerinden birbirleri hakkında ithamlarda bulundu.

"Krediler, şahsi hesaplarına aktardı"

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ilk açıklama Murat Tabanlıoğlu'ndan geldi. Tabanlıoğlu adına Avukat Faruk Özkan tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şirket ortaklarından Melkan Gürsel'in geçersiz olan tek imza yetkisine dayanarak şirketler adına bankalardan krediler kullandığı ve bu kredi tutarlarını da şahsi hesaplarına aktardığı iddia edildi. Ayrıca, şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle de yargıya başvurulacağının altı çizildi.

Tabanlıoğlu, başka şirket adıyla devam edecek

Açıklamada, Tabanlıoğlu'nun mesleki faaliyetlerini artık Murat Tabanlıoğlu Mimarlık Anonim Şirketi unvanı altında sürdüreceğini ifade edildi:

"Müvekkilimiz Sayın Mimar Murat Tabanlıoğlu, merhum babası Dr. Hayati Tabanlıoğlu ile kurduğu ve bugün itibarıyla Türkiye'de Tabanlıoğlu Mimarlık A.Ş., Tabanlıoğlu Mimarlık Danışmanlık Limited Şirketi ve Tabanlıoğlu Proje Hizmetleri Ticaret A.Ş. unvanlarıyla faaliyet göstermekte olan Tabanlıoğlu Mimarlık'a uzun yıllar boyunca önderlik etmiştir.

Ancak müvekkilimiz, şirket ortaklarından Melkan Gürsel ve şerikleri tarafından, aslında geçersiz olan tek imza yetkisine dayanılarak ve müvekkilimizin bilgisi ve rızasına aykırı biçimde, şirketler adına bankalardan krediler kullanıldığını, söz konusu kredi tutarlarının Melkan Gürsel'in şahsi hesaplarına aktarıldığını ve benzeri birçok usulsüz işlemle şirketlerin önemli ölçüde zarara uğratıldığını tespit etmiştir. Bu eylemlere karşı tarafımızca yasal yollara başvurulmaktadır.

Hayatı boyunca iş ahlakını ve dürüstlüğü ilke edinmiş olan müvekkilimiz, yıllarını vererek büyüttüğü Tabanlıoğlu Mimarlık bünyesinde ve dolayısıyla kendi malvarlığına karşı gerçekleştirilen bu hukuka aykırı eylemler nedeniyle, mesleki faaliyetlerini artık Murat Tabanlıoğlu Mimarlık Anonim Şirketi unvanı altında sürdürmeye karar vermiştir."

"Kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimi"

Suçlamalara ilişkin Melkan Gürsel cephesinden de yanıt gecikmedi. Gürsel adına Avukat Yunus Egemenoğlu, bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Tabanlıoğlu'nun suçlamalarını asılsız ve talihsiz olduğu ifade edildi. Ayrıca, suçlamaların kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimi olduğuna da dikkat çekilerek, konuyla ilgili yasal işlem başlatılacağı ifade edildi:

"Müvekkilimiz Mimar Sn. Melkan Gürsel'in 30 yıldan uzun süredir bilfiil yönetiminde olduğu Tabanlıoğlu Mimarlık şirketlerinin ortaklarından Murat Tabanlıoğlu tarafından 14 Mart 2025 tarihinde asılsız ve oldukça talihsiz bir açıklama yapılmıştır. Murat Tabanlıoğlu'nun bizzat imzasının ve onayının bulunduğu işlemlerin Müvekkilimizin tek imzasıyla gerçekleştirildiğini iddia etmek son derece kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimidir.

Müvekkilimizin yoğun emekleri ile dünyanın sayılı mimarlık ofisleri arasında yerini alan şirket bünyesinde gerçekleştirildiği iddia edilen ve Müvekkilimize isnat edilen suçlamaların hiçbir geçerliliği ve dayanağı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda bahse konu itibarsızlaştırma teşebbüsüne karşı gerekli yasal süreç başlatılacaktır."

Evlilik bitti, ortaklığa devam

Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel 1995 yılında evlenmişti. Evliliğin ardından şirket yönetimine Melkan Gürsel da dahil oldu. 20 yıl evli kalan çift, 2015 yılında boşandı. Ancak, iş ortaklıklarının devam ettiği biliniyordu.

Tabanlıoğlu Mimarlık hakkında

Tabanlıoğlu Mimarlık, 1956 yılında Dr. Hayati Tabanlıoğlu tarafından kuruldu. Hayati Tabanlıoğu döneminde şirket Koç Holding Genel Yönetim Binası, Atatürk Kültür Merkezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Atatürk Havalimanı gibi projeleri gerçekleştirdi, Galleria Alışveriş Merkezi'ni tasarladı.

Hayati Tabanlıoğlu 1994 yılında vefat edince şirket yönetimini mimar oğlu Murat Tabanlıoğlu devraldı. Firma bu dönemde faaliyet alanını geliştirerek sadece mimarlık değil danışmanlık, iç mimarlık, restorasyon ve mühendislik dallarının koordinasyonu gibi hizmetler de vermeye başladı.

şirket 2011 yılına kadar Doğan Printing Center, Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali, İngiltere Başkonsolosluğu Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi, Expo 2000 Hannover, Türkiye Pavyonu, İstanbul Modern, Hotel Rixos Libertas, Kanyon Alışveriş Merkezi, Doğan Medya Merkezi (DMC) Ankara, Levent Loft, Zorlu Center, Astana Arena, Trablus Kongre Merkezi, Loft Bahçe, İstanbul Sapphire ve Marmara Forum gibi büyük projeleri hayata geçirdi.

2021 yılında yenilenerek açılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) de Tabanlıoğlu Mimarlık imzasını taşıyor.