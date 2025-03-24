Türkiye'ye dair yatırım fırsatları Londra'daki etkinlikte ele alındı

Londra'da Türkiye'nin yatırım ortamı ve fırsatlarının ele alındığı bir etkinlik düzenlendi. Organizasyonda, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik ortaklığın pekiştirilmesi ve yatırım ve ticaret alanında yeni fırsat kapılarının aralanması hedeflendi.

Üç panel düzenlendi

BCCT Başkanı Chris Gaunt'un konuşmasıyla başlayan toplantıda, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı King, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Standard Chartered İngiltere Üst Yöneticisi (CEO) Saif Malik açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında, "Türkiye Pazarının Dayanıklılığı", Türkiye - Yatırım ve Finansman Ortamı" ve Büyüme Fırsatları : Türkiye Bölgesel Bir Merkez, İngiltere Dış Yatırım Destinasyonu" başlıklı üç panel düzenlendi.

"Her iki ülke için yeni fırsatlar geliştirebiliriz"

BCCT Başkanı Chris Gaunt, toplantının açılış konuşmasında, Türkiye ve İngiltere arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin geleceğine işaret ederek, "Londra'da düzenlediğimiz bu etkinlik, Türkiye'nin dayanıklılığını, büyüme potansiyelini ve bölgesel bir merkez olarak stratejik önemini vurgulamak için önemli bir platform sundu. İngiltere ve Türkiye güçlü ekonomik bağlara sahip ve bu işbirliğini genişleterek, her iki ülke için yeni fırsatlar geliştirebiliriz. Bu diyaloğu ileriye taşımaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​