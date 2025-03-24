TÜRKONFED: Hukukun üstünlüğü toplumsal güvencemizdir

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ülke gündemindeki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaparak, adalete güvenin ve demokratik temsilin zedelenmesinin toplumsal etkilerine vurgu yaptı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilintili gelişmelerin büyük bir dikkatle takip edildiği ifade edildi.

TÜRKONFED, çatısı altında 31 federasyon ve 373 dernek ile 100 bini aşkın şirketi barındıran Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası kuruluşu olarak, son gelişmelerin hukuki öngörülebilirliği zayıflatarak toplumsal gerilimi artırdığına dikkat çekti. Açıklamada, özellikle küçük işletmelerin mevcut ekonomik ortamda ek olumsuzluklar yaşadığı ve uluslararası yatırımcıların temkinli yaklaşımının ekonomik istikrarı tehdit edebileceği vurgulandı.

TÜRKONFED, demokratik meşruiyet ve temel haklar açısından toplumda endişe ve tedirginliklere yol açan gelişmelerin, sadece iş dünyasını değil, toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Bu durumun, gelir adaletsizliğinin artmasına, yaşam düzeyinin gerilemesine ve geçim sıkıntılarının derinleşmesine yol açma riski taşıdığı ifade edildi.

Konfederasyon, bu hassas dönemde tüm kurumların sorumlu ve aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini savunarak, demokratik değerlerin ve hukukun üstünlüğüne dayalı kurumsal işleyişin korunmasının, ülkenin geleceği için vazgeçilmez olduğunu belirtti. TÜRKONFED, bu anlayışla toplumsal diyalog zemininde çözüm arayışlarına katkı sunmaya devam edeceğini duyurdu.