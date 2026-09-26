TÜRKONFED'den Elazığ’da kritik zirve: Türkiye yeni dengelere hazırlıklı olmalı

Nurdoğan A. ERGÜN

TÜRKONFED 27. İş Dün­yası Zirvesi, “Kalıcı Belir­sizlik Çağında Ekonomik Dayanıklılık” temasıyla Elazığ’da başladı. İki gün sürecek zirvenin açılışında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, tarihi kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini vurgula­yarak, İkinci Dünya Savaşı sonra­sında kurulan, kurallara dayandı­rılan düzenin; büyük ölçüde ABD tarafından ciddi şekilde yıpratıl­dığını ifade etti.

“İş yapmaya alış­tığımız küresel nizam değişiyor, rehber sayılan uluslararası ku­rumlar ve kurallar aşınıyor” diyen Koç, “Daha düne kadar küresel ekonomiye ilişkin kanıksadığımız kabullerimiz vardı. Lakin dünün kabulleri bugünün dünyasını an­lamakta artık yetersiz kalıyor. Bu­gün devletlerin kural-kaide tanı­madan, münferit çıkarları uğruna dünyayı kolayca ateşe atabildiğini görüyoruz. Bilgiye ve teknolojiye erişim artarken, beklentilerinin aksine insanlığın akıl ve uzlaşı yo­lundan uzaklaşmaya başladığına tanıklık ediyoruz” dedi.

“Avrupa’nın en ufak ahlaki inandırıcılığı kalmadı”

Konuşmasında Rusya-Ukray­na Savaşı’nın sınırların yeniden cebren değişebildiği bir dönemi gösterdiğini anlatan Koç, Gaz­ze’deki soykırımı ilişkin de kri­tik değerlendirmelerde bulundu. Gazze’de yaşanan soykırımın in­sanlık trajedisine dönüştüğüne dikkat çeken Koç, “Uluslararası hukukun ve uluslararası kurum­ların düştüğü aczi gözler önüne serdi. Maalesef artık Avrupa’nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimi­zi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır” diye konuştu.

Ticaret koridorları, üretim üs­leri ve lojistik ağının küresel reka­betin temel unsurları haline gel­diğini dile getiren Koç, “Ülkemiz de bu denklemde merkezi bir ko­numdadır. Dolayısıyla coğrafi ko­numumuzun sunduğu fırsatlar­dan azami düzeyde istifade etme­miz gerekir. Türkiye sanayisi, pek çok bölgesel rakibinden daha güç­lü ve çeşitli bir üretim altyapısına sahiptir. Hizmet sektöründe tu­rizm gibi geleneksel alanlara ilave olarak teknoloji girişimciliği gi­bi yüksek katma değerli alanlarda da başarılı örnekler ortaya çıkara­bilmektedir. Bankacılık ve finans sektörü de Türkiye ekonomisinin önemli dayanaklarından biridir” ifadelerini kullandı.

“Yeni hareket sahaları oluşturmamız şart”

“Potansiyelimizin en gerisin­de olsak da geleceğe umutla bak­mamızı sağlayan bu dinamik ya­pının gelişmesinde Avrupa ile kurduğumuz güçlü iktisadi bağla­rın büyük payı vardır” diyen Koç, şöyle devam etti: “Bugün mal ti­caretimizin yüzde 40’ı, hizmet ti­caretimizin yüzde 30’undan faz­lası Avrupa Birliği ile gerçekleş­mektedir.

Avrupa’nın Amerika ve Çin karşısındaki gerilemesi, bizi de kaçınılmaz olarak olumsuz et­kilemektedir. Avrupa Birliği’nin bazı politikaları, Türkiye’yi ken­di ekonomik ve stratejik parçası olarak görmekten ziyade dış or­tak olarak konumlandırma eğili­mini güçlendiriyor. Bu durumun kalıcı hale gelme ihtimali Türkiye için çok büyük bir risk taşımak­tadır.

Bu çerçevede Avrupa ile sı­kı bağlarımızı korurken, değişen dünyada ekonomik ilişkilerimi­zi Avrupa dışında da çeşitlendir­memiz ve yeni hareket sahaları oluşturmamız şarttır. Yakın coğ­rafyamızda Avrupa’nın yerini kı­sa vadede doldurabilecek güçlü ve istikrarlı bir alternatif gözükme­se de çok kutuplu dünya fazla sa­yıda fırsatlar sunuyor. Orta Do­ğu, Kafkasya, Orta Asya ve Afrika ile geliştireceğimiz iktisadi ilişki­ler, farklı ekonomik merkezlerle iş birliğimiz imkânını yaratıyor. Bu ilişkilerin geliştirilmesine ve ilerlemesine yardımcı olarak atı­lan diplomatik adımları da mem­nuniyetle izliyoruz.”

“Kalıcı istikrarın ön koşulu koşulsuz demokrasi”

Konuşmasında ‘Terörsüz Tür­kiye’ sürecine ilişkin de görüşleri­ni bildiren Koç, “Ülkemizde terör belasının sona erdirilmesine yö­nelik gayretleri de büyük umutla takip ediyoruz. Bu süreçler, ülke içinde birliğin pekişmesine, bü­tün olarak Türkiye’nin ama özel­likle Doğu ve Güneydoğumuzun iktisadi potansiyelini büyük ölçü­de artıracaktır” dedi.

“Fiyat istikrarı kalıcı olmalı”

Yüksek enflasyon gündemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ömer Koç, şunları söyledi: “Türkiye son dönemde fiyat artışlarını dizginlemeye odaklanmış olsa da enflasyon maalesef halen çok yüksek seyrediyor. Finansman maliyetleri de reel sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu ortam sanayimiz açısından büyük bir dezavantaj yaratıyor. Nitekim üçüncü ülkelerde stratejik sektörler yalnız jeopolitik avantajlılıktan değil, ucuz kredi gibi desteklerle de önemli ölçüde destekleniyor. Dolayısıyla fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi, finansman maliyetlerinin yatırımı destekleyecek seviyelere inmesi rekabet gücümüz açısından hayati önem taşıyor.

“Makro ekonomik istikrar için yapısal reform şart”

İhracatta da rekabet şartlarının ağırlaştığının altını çizen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç, “Dünya, Çin’in ölçeği ve maliyet avantajı karşısında zorlanırken, Türk lirasının son dönemde reel olarak değer kazanması ihracatçımızın üzerindeki baskıyı artırmıştır. Uzun vadede bu baskıyı aşmanın yolu; derinliği ve katma değeri artıran rekabet gücümüzü daha sağlam bir zemine taşımaktan geçiyor. Fakat üretim yapısındaki böyle köklü bir dönüşüm uzun yıllar alacaktır. Dolayısıyla bu geçişi, mevcut sanayi altyapımızı ve istihdamımızı gözeten bir anlayışla yönetmek mecburiyetindeyiz. Bütün bu dönüşümleri destekleyecek yapısal reformları artırmak, makroekonomik dengelerde kademeli bir denge kurabilmek için şarttır” diye konuştu.