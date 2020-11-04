TürkTraktör, 9 ayda satışlarını %92 artırdı

04 Kasım 2020

HASAN KUŞ/İSTANBUL

Yılın ilk 9 ayında 2019’un aynı dönemine göre üretimini yüzde 38 artırarak 3.8 milyar TL toplam ciroya ulaşan TürkTraktör, pandeminin etkisini gösterdiği yılın ilk yarısında üretimin yanı sıra yurtiçi satış adetleri ve ciroyu da artırdı. Bu performansı takip eden aylara da taşımayı sürdürdüklerini kaydeden Türktraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, bu yıl sonunda iç pazarın traktör satışlarının 41-46 bin adet seviyelerinde olacağını beklediklerini vurguladı. Özüner, "2019 yılında bu rakam 26 bin adetti. Bizim şu anki pazar payımız yüzde 47, yine pazar payımızı bu seviyelerde korumayı hedefliyoruz. İhracatta da 12 bin 500 aralığında yılı kapatmayı planlıyoruz. Yatırım harcamalarımızla ilgili beklentilerimiz de bu yılı 150-200 milyon TL civarında bir rakamla tamamlanacağı yönünde" dedi. Özüner, ihracatın yaklaşık yüzde 81’lik kısmını Amerika ve Avrupa pazarlarına yaptıklarını anlattı.

1994’ten beri motor üretim ve geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Aykut Özüner, 2018 yılından bu yana Avrupa’ya ihracatını yaptıkları Faz 3B emisyon seviyesine sahip New Holland T4S ile Case IH FarmallA traktörlerini, Avrupa Birliği’nin belirlediği kurallar çerçevesinde Faz 5 emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirdiklerini söyledi. Özüner, bu yılın ağustos ayından itibaren de bu ürünlerin ihracatına başladıklarının altını çizdi.

Faz 5 traktörlerde 3 bin 500 adet ihracat hedefliyor

Yerli Faz 5 motora sahip traktörlerinin, Avrupalı çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç edildiğini dile getiren Aykut Özüner, “Avrupa pazarlarında yeni emisyon düzenlemeleri nedeniyle ihtiyaç duyulan Faz 5 traktörler, çoğunlukla eski emisyon seviyeli ünitelerin yenilenmesi olacak. Bu kapsamda da 2020 için gereksinimler yaklaşık 900 adet olarak gerçekleşirken, önümüzdeki yıl için 3 bin 500'den fazla sipariş almayı bekliyoruz. Koronavirüsün etkisini ciddi anlamda gösterdiği zorlu bir dönemde, üretim, yurtiçi satış adetleri ve ciromuzda yaşanan artışlarla yılın ilk yarısında başarılı bir performans gösterdik. Bu performansımızı takip eden aylara da taşımayı sürdürdük” diye konuştu.

2020’nin ilk üç çeyreğinde 21 bin 608 adet traktör ve 16 bin 110 adet motor ürettiklerini söyleyen Aykut Özüner, salgın nedeniyle yaşanan kesintiye rağmen banttan indirdiği traktör sayısını geçen yıla göre yüzde 38 arttığını vurguladı. Özüner, ilk 9 ayda 13 bin 210 adet traktör satışı ile yurt içi satışlarınını geçen yıla kıyasla yüzde 92 oranında artırdığını söyledi. Sadece Ağustos ayında bantlardan toplam 2 bin 608 adet traktör indirerek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimi yüzde 132 artırdıklarına dikkat çeken Özüner, Ağustos ayında yaptıkları satışın ise 2 bin 512 adet olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Faz3B ve Faz 4 motorlar 2021’de iç pazara sunulacak

Öte yandan çiftçiye teknolojiyi hassas tarım ve akıllı tarım uygulamaları ile ulaştırdıklarını dile getiren Aykut Özüner, “2019 yılında Türkiye’nin bir ilki olan yerli üretim yarı otomatik şanzımana ve yine yerli üretim olan uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. 2021’de kademeli olarak Türkiye’de yürürlüğe girecek olan Faz3B ve Faz 4 emisyon standartları ile birlikte bu emisyon seviyesindeki motorlarımızı çiftçilerimize sunmaya başlayacağız. Böylece çiftçilerimize modern tarım yaklaşımımızla dünya standartlarında ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2020 yılı itibarıyla hem sektör hem de imalat sanayii için çok önemli bir yatırıma daha imza attıklarını kaydeden Aykut Özüner, “Başladığımız Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerinin yerli üretimi en önemli projelerimizden. TürkTraktör’ün Ankara fabrikasında, farklı versiyonlarda, son teknolojiye sahip üretim yöntemleri ve Dünya Standardında Üretim (WCM) prensipleriyle kazıcı yükleyici üretimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Son 5 yılda Ar-Ge’ye 240 milyon liralık yatırım

2019 yılında 40 aktif proje kapsamında bugüne kadar toplamda yerli pazara 8 adet yeni ürün tanıtımı gerçekleştirirken yurt dışı pazarlarına ise 1 adet yeni ürün çıkardıklarını anlatan Aykut Özüner, “Haziran 2020 itibariyle fikri haklar portföyümüzde 11 adet uluslararası 173 adet ulusal patent bulunuyor. 2019’da ise 1 adet uluslararası ve 14 adet ulusal patent tescil edildi. Çalışanımıza ve çiftçimize olduğu kadar Ar-Ge’mize de kesintisiz yatırım yapıyoruz. Şirketimizin son 5 yılda Ar-Ge alanında gerçekleştirmiş olduğu yatırım miktarı yaklaşık 240 milyon TL” dedi.