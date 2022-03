TÜROB Başkanlığı’na yeniden Müberra Eresin seçildi

Takip Et

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) 24'üncü Genel Kurul'u İstanbul'da gerçekleştirildi.

Seçimli genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB'un yönetim kurulu belirlendi.

Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, Müberra Eresin'i yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçerken, Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz de yeniden başkan yardımcılıklarına, İsmail Taşdemir profesyonel Genel Sekreterlik görevine devam edecek. Divan Türkiye Genel Müdürü Murat Tomruk da TÜROB Yönetim Kurulu Koordinatörü oldu.

Genel kurulda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un 116 bin civarındaki yatak kapasitesinin 135 bine çıktığını belirterek, şunları kaydetti: “İyi noktadayız. Turizm işletme sahibi olan siz kıymetli turizmcilerimiz bizleri gerçekten dünya turizm sektöründe rekabet açısından çok iyi noktaya taşıyorsunuz. İstanbul olarak, turizmin her alanında gastronomi, tarih, kültür, sanat aklınıza gelen her dönem ve her alanda varız diyoruz."

"Turizmin 12 aya yayılması en önemli hedefimiz"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise, "Turizmin ülke sathında sağlık, kültür, gastronomi, kongre, kitle turizmi gibi mevcut ve potansiyel ürün çeşitliliği ile 12 aya yayılması en önemli hedefimiz olmaya devam edecek." dedi.

TÜROB'un Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getiren öncü temelleri sektör temsilcileriyle birlikte attığını söyleyen Eresin, şunları kaydetti: “Bu süreçte, 2-2,5 milyon turist sayılarından ve 85 bin adetlik yatak kapasitesinden 50 milyonu aşan turist sayısına ve yaklaşık 1,5 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Türkiye'de Turizm yatırımlarının günümüzde toplam maliyeti yaklaşık 90 milyar dolara, yaşanan krizlere karşın istihdamdaki kişi sayısı yaklaşık 1,5 milyona ulaştı. Direkt olarak 54 sektörü etkileyen turizm sektörü yılda yaklaşık 30 milyar doların üzerinde satın alma ile hepimizin bildiği üzere ekonominin lokomotif sektörleri arasında yer aldı.”

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da, THY’nin 2021’de ABD, Kanada, İran ve Özbekistan gibi birçok ülkede yeni noktalara uçuşlar başlattığını, 2022’de de var olan uçuş ağını genişletmeye devam edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin, dünyanın en çok turist alan ülkeleri açısından ilk 10'da yer aldığına dikkati çeken Olmuştur, “Türkiye, zaman zaman 5'inci ve 6'ncı oldu. Hedefimiz Türkiye'nin yolcu ve turist sayısı açısından dünyada ilk 3'te yer almasını sağlamak. Dolayısıyla bu hedefle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.