TUSAF'ta Mehmet Mesut Çakmak dönemi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Yapılan seçimle TUSAF Başkanlığı'na Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı ve Beşler Grup Başkanvekili Mehmet Mesut Çakmak seçildi. Başkan yardımcılıkları ise Anadolu Un Sanayici leri Derneği Başkanı ve Tosunlar Un Sanayi Başkanı Bekir Tosun ile Dicle Un Sanayiciler Derneği Başkanı Veysi Duyan oldu.

"Dünya liderliğimizi pekiştirmek için koşturacağız"

Mehmet Mesut Çakmak DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, 2024'ü dünya ihracat lideri olarak kapattıklarını hatırlatarak, bu yılda dünya liderliğini pekiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti:

"Son 10 yılda olduğu gibi 2024'te de 3 milyon tonun üzerinde un ihracatı ile 1.5 milyar dolara yakın gelir elde ettik. 2024'ü yine dünya ihracat lideri olarak kapattık. TUSAF’ın yeni yönetimi, sanayicilerimizin bu başarısının katlanarak artması için durmadan çalışacak.

Bu yıl, sıkıntılara rağmen kamu kurumlarının da desteğini hissederek, ihracatta 4 milyon tonu aşmak ve dünya liderliğimizi pekiştirmek için koşturacağız” dedi.