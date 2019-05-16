TÜSİAD, Anıtkabir'i ziyaret etti

16 Mayıs 2019

TÜSİAD Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret ederek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Bahadır Balkır; Yönetim Kurulu Üyeleri Batu Aksoy, İrem Oral Kayacık, Nüket Küçükel, Barış Oran, Serkan Sevim, Önder Sezgi ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yer aldı.

Simone Kaslowski Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Atatürk;

Büyük kurtuluş mücadelemizin başlangıç tarihinin 100. yıldönümünde TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız.

Bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihimizin her döneminde bize armağan ettiğiniz Cumhuriyet değerleri her zaman yolumuzu aydınlattı, bize rehber oldu. Dönemin çok ötesindeki vizyonunuzla bize kazandırdığınız bu değerler üzerine inşa ettiğimiz laik, sosyal, demokratik hukuk devleti anlayışı Türkiye'nin refahının, başarısının ve gücünün temelidir.

Türkiye'nin geleceği gençleridir. 19 Mayıs 1919'u gençlere armağan ederek, bağımsızlığı ve Cumhuriyet değerlerini koruma görevini de gençlerimize veren zatıaliniz, bu konuda da eşsiz bir vizyon sergilemiştir. Bizlerin görevi ise gençlere daha nitelikli bir eğitim, düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir demokrasi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir iş ortamı sağlamaktır.

İş dünyası liderleri olarak, Cumhuriyet değerlerini savunmaya ve bu değerler ışığında bilimin, yaratıcılığın, özgür düşüncenin, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir kalkınma sürecine destek vermeye devam edeceğiz. Bu ülkenin birleştirici ve ortak değeri olan zatıalinizi bu düşüncelerle her zaman saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin tüm kurucu kuşaklarının aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun

En derin saygılarımızla”

Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki