TÜSİAD Başkanı Diren: Programı terk etmeyelim eksik ayağını tamamlayalım

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜ­SİAD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Ozan Diren, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EB­SO) ağustos ayı meclis toplan­tısına katıldı.

Burada bir konuş­ma yapan Diren, Diren, Türki­ye ekonomisinin son üç yıldır makroekonomik dengelenme ve istikrar arayışında olduğunu belirterek, “Bunun ilk ve vazge­çilmez koşulu enflasyonla mü­cadele. Bu tartışmayı program başarılı mı, başarısız mı olduğu ikilemine sıkıştırmak doğru de­ğil. Program, ağır iç ve dış şokla­ra karşı gerekli bir çerçeve sağ­ladı. Bunu teslim etmeliyiz. Pa­ra politikası ve maliye politikası bu çerçevenin temel unsurları ama tek başlarına yeterli değil. Tartışmamız gereken programı terk etmek değil, eksik ayağını tamamlamaktır” diye konuştu.

“Reformları programa yeterince dahil edemedik”

Programda maliye politikası­nın para politikasına gecikme­li eşlik ettiğini söyleyen Diren, “Gıda, konut ve eğitim gibi yük­sek enflasyon alanlarında yapı­sal ve arz yönlü reformları prog­rama yeterince dahil edemedik. İç siyasi gelişmeler ve jeopoli­tik şoklar da hedefe ulaşma sü­resini uzattı. Parasal sıkılık bek­lenenden uzun sürdü. Sanayi üzerindeki baskı arttı. Geçmiş­te reformlarla desteklenen bir programla enflasyonu tek hane­ye düşürdük. Şimdi de başarma­mamız için bir neden yok. Bunun koşulu, temel ayağı, yani reform­ları eksik bırakmamak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 28’e çıkarması yapısal ve arz yön­lü politikaları hızlandırmamız gerektiğini açıkça gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadeleden vazgeçilemeyeceğini belir­ten Ozan Diren şunları söyledi “Fakat yalnızca talebi baskıla­yan araçlarla ilerlemek, sanayi üzerindeki baskıyı uzatır. Kısa vadede talep koşullarını denge­lerken, orta vadede arz kapasi­tesini, üretkenliği ve verimli­liği artırmalıyız. Kur, faiz ve fi­nansman maliyeti önemli ama bunların hiçbiri tek başına so­runların kapsamlı bir teşhisi de­ğil. Kısa vadeli çözüm, yarının problemi olmamalı. Makro den­gelenmenin sanayi üzerindeki etkisini rakamlar açık biçimde gösteriyor. Haziran itibarıyla sanayinin 12 aylık ortalama bü­yüme hızı yüzde 1,8’e geriledi. Uzun vadede yaklaşık yüzde 5 çevresinde dalgalanan bu oran, 2023 sonrasında yüzde 2’nin al­tına indi. Bu, sanayinin daha dü­şük bir büyüme patikasına yer­leştiğini gösteriyor.”

“Dezenflasyon hedefinden vazgeçilmesin”

Sanayinin kısa vadede nefes alanına, orta vadede ise kamu ve özel sektörün aynı hedefler etra­fında hizalanmasına ihtiyacı ol­duğunu vurgulayan Diren, “Bu­rada önerdiğimiz şey genel ve kontrolsüz bir parasal gevşeme değil. Dezenflasyon hedefinden vazgeçilmesini de istemiyoruz. İhtiyacımız olan çerçeve hedef­li, seçici ve şeffaf olmalı. Süre­si belli olmalı, performans koşu­luna bağlanmalı ve etkisi ölçül­meli. Kısa vadede reel sektörün likidite ve işletme sermayesi ihtiyacı ele alınmalı. İhracat si­parişleri finanse edilmeli, kayıt­lı istihdam korunmalı, üretimin ani biçimde durması önlenme­li. Aynı zamanda verimlilik yatı­rımları desteklenmeli; otomas­yon ve dijitalleşme hızlandırıl­malı. Enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm finanse edilmeli, tek­noloji ve stratejik kapasite yatı­rımları büyütülmeli, ihracatta katma değeri artıran projelere öncelik verilmeli” diye konuştu.

"Faiz indirimleri kredi maliyetine yansımalı"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, enflasyonla mücadelenin Türkiye’nin öncelikli hedefi olmaya devam etmesi gerektiğini, ancak bu süreçte sanayinin üretim gücünün korunmasının önem taşıdığını söyledi. Enflasyonda önemli bir düşüş sağlandığını belirten Yorgancılar, yüksek finansman maliyetleri ve kur-enflasyon makasının sanayici ve ihracatçı üzerindeki baskısının sürdüğünü ifade etti. Üretim maliyetlerindeki artış ile döviz kurundaki yükseliş arasındaki farkın özellikle ihracatçı sektörlerin rekabet gücünü zorladığını kaydetti. Faiz indirimlerinin kredi maliyetlerine de yansıması gerektiğini dile getiren Yorgancılar, enflasyonla mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yorgancılar, sanayide kalıcı kapasite kaybı yaşanmaması gerektiğini belirterek, “Sanayinin tıkandığı bir düzende ilerleme söz konusu olmaz” ifadelerini kullandı.