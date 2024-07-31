TÜSİAD Başkanı Turan: Kamuda tam şeffaflık için dijital dönüşüm şart
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve TÜSİAD iş birliği ile Vodafone Business destekçiliğinde bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan dijital devlet uygulamaları yarışması “eTR Ödülleri”ne başvurular başladı.
1 Ekim’e kadar başvuruların kabul edileceği yarışma kapsamında yaklaşık bir ay sürecek olan ilk değerlendirme sonucunda belirlenecek finalistler, ekim ayının sonunda yapılacak etkinlikle kamuoyuna duyurulacak.
Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, söz konusu ödülle dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Dijital dönüşümün daha şeffaf, daha katılımcı kamu yönetimi sağladığını dile getiren Turan, “Türkiye, bilgi toplumuna dönüşüm, vatandaşların dijitalleşme sürecine katılımı ve hizmet sunumu gibi hedeflerle gerek planlamaların yapılması gerekse teknolojik ve hukuksal altyapıların geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıyor” dedi.
Dijital devlet konusunda tüm iyileştirmelere rağmen bazı sınırlılıklar ve gelişim alanlarına da değinen Turan, “Başta eğitim ve toplumun dijital okur-yazarlığının artırılması olmak üzere, geniş bant altyapısının güçlendirilmesi, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, KOBİ’lerin teknoloji kullanımının desteklenmesi gibi unsurları içeren geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kamu yönetiminin tamamında ‘veri’ temelli bir kültürün yerleşmesi, açık verilerle bir yandan şeffaflığın diğer yandan daha iyi hizmet sunumunun iyileştirilmesi ihtiyacı vurgulanmaya değer alanlar. Devletin düzenleyici ve yasa yapma kapasitesinin, hem dijital teknolojilerden azami ölçüde yararlanmak hem de güvenlik ve mahremiyetle ilgili riskleri yönetmek için etkili şekilde kullanılması da stratejilerimizin temelinde olmalı” dedi.
“Dünya çok derin kabuk değiştiriyor”
TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise “Özellikle son yıllarda yapay zekânın da hayatımıza girmesiyle birlikte birçok küresel ve yerel soruna çözüm bulma olasılığımız arttı. Kabuk değiştiren dünyamızda oluşan olanaklar değerlendirebilecek ülkeler ve kurumlar için büyük fırsatlar yaratıyor. Bugünün tehlikelerinin dışında geleceğe yönelik doğru bir misyonun, etiğin, bir hikayenin yönlendirdiği bir yapılaşmanın dünya dengelerinde etkin bir yapıya gelebilmesi geçmişe göre çok daha mümkün. Elektronik devletten dijital devlete geçiş sürecinde yenilikçi girişimleri kamuoyuna tanıtmak, desteklemek ve özendirmek hedefindeyiz” diye konuştu.
“Ülkemizin dijital geleceğine katkı vermeye hazırız”
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin e-devlet konusunda güçlü bir konumda olması, 2030’a giden süreçte e-devletten dijital devlete geçişi mümkün kılıyor. Vodafone olarak, ülkemizin dijital geleceği açısından kritik önemde olan politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız” dedi.
Dört ana, üç özel kategoride ödüller verilecek
Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan e-TR Ödülleri kapsamında “Ekonomik Etki Ödülü”, “Vatandaş Memnuniyeti Etkisi Ödülü”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkisi Ödülü”, “Kamu-Girişimci İş Birliği Etkisi Ödülü” olmak üzere dört ana kategorinin yanı sıra “Ana Destekçi Ödülü”, “En İyi Strateji Ödülü” ve “En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” olmak üzere üç kategoride de özel ödül sahiplerini bulacak. Ödüle kamu kurumları ve belediyeler başvurabilecek.