TÜSİAD Başkanı Turan: Kamuda tam şeffaflık için dijital dönüşüm şart

1 Ekim’e kadar baş­vuruların kabul edileceği yarış­ma kapsamında yaklaşık bir ay sürecek olan ilk değerlendirme sonucunda belirlenecek finalist­ler, ekim ayının sonunda yapı­lacak etkinlikle kamuoyuna du­yurulacak.

Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, söz konusu ödülle dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyle­di. Dijital dönüşümün daha şef­faf, daha katılımcı kamu yöneti­mi sağladığını dile getiren Turan, “Türkiye, bilgi toplumuna dönü­şüm, vatandaşların dijitalleşme sürecine katılımı ve hizmet su­numu gibi hedeflerle gerek plan­lamaların yapılması gerekse tek­nolojik ve hukuksal altyapıların geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıyor” dedi.

Dijital dev­let konusunda tüm iyileştirme­lere rağmen bazı sınırlılıklar ve gelişim alanlarına da değinen Tu­ran, “Başta eğitim ve toplumun dijital okur-yazarlığının artırıl­ması olmak üzere, geniş bant alt­yapısının güçlendirilmesi, siber güvenlik, kişisel verilerin korun­ması, KOBİ’lerin teknoloji kulla­nımının desteklenmesi gibi un­surları içeren geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kamu yönetiminin ta­mamında ‘veri’ temelli bir kültü­rün yerleşmesi, açık verilerle bir yandan şeffaflığın diğer yandan daha iyi hizmet sunumunun iyi­leştirilmesi ihtiyacı vurgulanma­ya değer alanlar. Devletin düzen­leyici ve yasa yapma kapasitesi­nin, hem dijital teknolojilerden azami ölçüde yararlanmak hem de güvenlik ve mahremiyetle il­gili riskleri yönetmek için etkili şekilde kullanılması da strateji­lerimizin temelinde olmalı” dedi.

“Dünya çok derin kabuk değiştiriyor”

TBV Yönetim Kurulu Başka­nı Faruk Eczacıbaşı ise “Özel­likle son yıllarda yapay zekânın da hayatımıza girmesiyle bir­likte birçok küresel ve yerel so­runa çözüm bulma olasılığımız arttı. Kabuk değiştiren dünya­mızda oluşan olanaklar değer­lendirebilecek ülkeler ve ku­rumlar için büyük fırsatlar ya­ratıyor. Bugünün tehlikelerinin dışında geleceğe yönelik doğru bir misyonun, etiğin, bir hikaye­nin yönlendirdiği bir yapılaşma­nın dünya dengelerinde etkin bir yapıya gelebilmesi geçmişe gö­re çok daha mümkün. Elektro­nik devletten dijital devlete geçiş sürecinde yenilikçi girişimleri kamuoyuna tanıtmak, destekle­mek ve özendirmek hedefinde­yiz” diye konuştu.

“Ülkemizin dijital geleceğine katkı vermeye hazırız”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dijitalleşmenin Türkiye ekono­misini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ülkemi­zin e-devlet konusunda güçlü bir konumda olması, 2030’a giden süreçte e-devletten dijital dev­lete geçişi mümkün kılıyor. Vo­dafone olarak, ülkemizin dijital geleceği açısından kritik önemde olan politikaların geliştirilmesi­ne katkı vermeye hazırız” dedi.

Dört ana, üç özel kategoride ödüller verilecek

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan e-TR Ödülleri kapsamında “Ekonomik Etki Ödülü”, “Vatandaş Memnuniyeti Etkisi Ödülü”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkisi Ödülü”, “Kamu-Girişimci İş Birliği Etkisi Ödülü” olmak üzere dört ana kategorinin yanı sıra “Ana Destekçi Ödülü”, “En İyi Strateji Ödülü” ve “En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” olmak üzere üç kategoride de özel ödül sahiplerini bulacak. Ödüle kamu kurumları ve belediyeler başvurabilecek.