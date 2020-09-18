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TÜSİAD Yeni İklim Rejimi Raporu'nu 21 Eylül'de duyuracak

TÜSİAD, 21 Eylül'de "Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu"nu açıklayacak.

TÜSİAD Yeni İklim Rejimi Raporu'nu 21 Eylül'de duyuracak
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TÜSİAD’ın “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu" tanıtım toplantısı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı  ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın katılımıyla 21 Eylül Pazartesi günü, saat 13:30’da gerçekleşecek.
TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında  hazırlanan raporun “online” tanıtım toplantısında, açılış  konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası
Başkanı Murat Özyeğin yapacak.

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