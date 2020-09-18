TÜSİAD Yeni İklim Rejimi Raporu'nu 21 Eylül'de duyuracak
TÜSİAD, 21 Eylül'de "Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu"nu açıklayacak.
TÜSİAD’ın “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu" tanıtım toplantısı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın katılımıyla 21 Eylül Pazartesi günü, saat 13:30’da gerçekleşecek.
TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporun “online” tanıtım toplantısında, açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası
Başkanı Murat Özyeğin yapacak.
Başkanı Murat Özyeğin yapacak.