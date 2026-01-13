TÜSİAD'da aday yönetim listesi belli oldu

Recep ERÇİN

Türkiye'nin en etkili iş dünyası STK'larından TÜSİAD'da, 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek seçimli Genel Kurulu'nun takdirine sunulmak üzere, 2026-2027 dönemi için oluşturduğum aday Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Buna göre başkanlık için tek aday olan Ozan Diren'in asıl listesinde yer alması beklenen isimler şöyle: "Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter, Feyyaz Ünal."

TÜSİAD'ın yeni listesinde üst düzey profesyoneller dikkat çekerken Emre Eczacıbaşı dışında kurucu ailelerden isimlerin yer almaması dikkat çekti.

Muhtemel yönetim kurulu yedek listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Serter Akçalı, Ali Necati Başman, Emre Eczacıbaşı, Aydın Buğra İlter, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Levent Kömür, Feyza Narlı, Cevher Özyavuz, Merve Tolan, Aysu Yavuz, Zeynep Yenel Onursal Ayşegül Yılmaz."

2 Nisan 1971'de kurulan TÜSİAD'in kurucu aileleri şöyleydi:

Vehbi Koç - Koç Holding

Selçuk Yaşar - Yaşar Holding

Feyyaz Berker - Tekfen A.Ş.

Hikmet Erenyol - Elektrometal San. A.Ş.

Nejat F. Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding A.Ş.

Raşit Özsaruhan - Metaş A.Ş.

Melih Özakat - Otomobilcilik A.Ş.

Osman Boyner - Altınyıldız Mensucat A.Ş.

Sakıp Sqbancı - Sabancı Holding A.Ş

Ahnet Sapmaz - Güney Sanayi A.Ş.

İbrahim Bodur - Çanakkale Seramik A.Ş. Muzaffer Gazioğlu - Elyaflı Çimento San. A.Ş.