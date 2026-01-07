TÜSİAD’da Ömer Aras ile devam Ozan Diren ise resmen aday

Recep ERÇİN

Türkiye’nin en güçlü iş dün­yası sivil toplum kuruluş­larından Türk Sanayicile­ri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİ­AD), yeni dönem Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi baş­kan adayları önerisini genel kurul öncesi üyelerine gönderdi. TÜSİ­AD’ın yeni dönem Yönetim Ku­rulu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısında belir­lenecek.

Genel Sekreterlik’ten üyelere geçilen yazıda, “TÜSİ­AD Başkanlar Konseyi; TÜSİ­AD Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak, TÜSİAD Yüksek İs­tişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ı 2026-2027 dönemi Yük­sek İstişare Konseyi Başkan adayı olarak Genel Kurul’a önerme yö­nünde bir karar almıştır. TÜSİAD yönetim kadrolarını belirleyecek olan değerli TÜSİAD Genel Kurul üyelerimize saygıyla duyurulur” denildi.

İş dünyası kulislerini aktardık

DÜNYA Gazetesi olarak 8 Ara­lık 2025’te yayımladığımız “Pat­ronlar Kulübü seçime gidiyor... Aday tek ama talip çok!” başlıklı kulis haberimizde TÜSİAD Baş­kan Yardımcıları Serpil Veral, Can Yücaoğlu ve Ozan Diren’in doğal aday olduklarını kaleme al­mıştık. Bu üç isim içerisinde Yü­caoğlu’nun yurt dışı görevleri ne­deniyle aday olmayacağı, Diren ve Veral ile birlikte mevcut yöne­tim kurulu üyelerinden Perihan İnci’nin de adaylık için kulisler­de isminin geçtiğini not etmiştik. Bununla birlikte Diren’in henüz resmiyet kazanmasa da Ozan Di­ren üzerinde uzlaşı sağlandığını okurlarımıza duyurmuştuk.

“Very delicisious” başkan

Ozan Diren, Türkiye’nin köklü gıda firmalarından Dimes’in CE­O’su. 1958 yılında Tokat’ta Mus­tafa Vasfi Diren tarafından kuru­lan Dimes, geçen yıl bir reklam filmi ile adından çok söz ettirdi. “DİMES COOL Lime Mix” ürü­nü için hazırlanan ve Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Banu Alkan ile Rap müziğin yeni dönem star­larından Emirhan Çakal’ın oyna­dığı “Very delicious!” temalı rek­lam filmi ile Z kuşağının dikkati­ni çekmeyi başaran Dimes, Felis Ödülleri’nde 6 Felis Ödülü ve bir de Büyük Ödül kazandı.

TÜSİAD da geçen yıl temmuz ayında geniş bir heyetle Ozan Diren’in ev sa­hipliğinde, Tokat’ta bulunan Dİ­MES Çiftliği ve DİMES Fabrika­sını ziyaret etti. Hem bu ziyaret hem de Diren’in, TBMM Milli Da­yanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına katılarak TÜSİAD görüşlerini aktarması esasen başkanlık için sinyallerin verilmesi anlamına geliyordu.

TBMM Komisyonunda verdiği mesajlar

Ozan Diren komisyonda yaptı­ğı konuşmada, “Tüm çalışmala­rımızda bize güç veren motivas­yonumuz, Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucu kuşağından devraldığımız mira­sa ve gelecek kuşaklara karşı so­rumluluğumuzu yerine getirmek­tir” diyerek TÜSİAD’ın ilkelerini hatırlattı.

“Yeni bir çağın eşiğin­deki dünyamızda ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının yolu Cumhuriyetin kazanımlarını ge­lişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye vizyonu ile yeniden can­landırmaktan geçmektedir” di­yen Diren, “Biz de bu inançla in­sani gelişim ve yetkinleşmeyi te­mel alan; çağın gereksinimlerini bilim, teknoloji ve inovasyon­la karşılayan; siyasal, ekonomik, toplumsal kurum ve kurallarını güçlendirmeye odaklanan bir ge­leceğe katkı sağlamak için fikir üretiyoruz. Neredeyse 100 yıl ön­ce uluslararası işbirliğini güçlen­dirmek için kurumlar kurulma­sına öncülük eden ülkeler, bugün aynı kurumların etkisizleşmesine neden oluyor. Belirsizlikler öngö­rüde bulunmayı ve karar almayı zorlaştırıyor.

Küresel ekonomide rekabetin çerçevesi yeniden be­lirlenirken, daha sağlam ve daha rekabetçi bir ekonomi yaratma­nın önemi giderek artıyor. Bizim gelecek nesillere karşı sorumlulu­ğumuz, ülkemizi bu kritik kavşak­ta dünyada olumlu ayrışan, öne çıkan bir konuma getirmek için çalışmaktır. Ortak geleceğimizi, kimseyi geride bırakmadan, eşit­lik temelinde inşa etmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise toplumsal dayanış ma ve iş birli­ğidir” mesajları verdi.

Ozan Di­ren, “Komisyonun, ‘terörün ülke gündeminden çıkarılması ve top­lumsal bütünleşmenin sağlanma­sı’ amacının kalıcı olarak hayata geçmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tam olarak tesis edilmesine bağlıdır. Demokrasi ve hukuk devletini tartışma ko­nusu edilemeyecek bir düzeye ge­tirmek, içerde ve dışarda ülkemi­ze, kurumlarımıza, demokrasimi­ze güveni artırmak, hiç şüphesiz ekonomimizi de güçlendirecek­tir” diyerek, TÜSİAD adına süre­ce desteklerini açıkladı.

Diren, siyasete aileden aşina bir isim olarak öne çıkıyor

Esasen Ozan Diren TBMM’ye de yabancı bir isim değil. Babası Orhan Ziya Diren, 22. ve 23. dönem CHP’den Tokat milletvekilliği yaptı. Bilindiği üzere TÜSİAD’ın ilkeleri çerçevesinde ülke gündemine yönelik eleştirel söylemleri dönem dönem siyasetin hedefi olmasına yol açtı. Hatta geçen yıl bir YİK toplantısında yapılan konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Bakanı Ömer Aras hakkında hukuki işlem başlatıldı. Yargılama ise devam ediyor. Aileden siyaset konusunda tecrübeli bir isim olan Ozan Diren, döneminde TÜSİAD-Ankara ilişkilerinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu.