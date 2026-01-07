TÜSİAD’da Ömer Aras ile devam Ozan Diren ise resmen aday
TÜSİAD Genel Sekreterliği’nden üyelere gönderilen yazıda Başkanlar Konseyi’nin Ozan Diren’i aday gösterdiği bildirildi. Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı için ise Ömer Aras ile yola devam kararı verildi.
Recep ERÇİN
Türkiye’nin en güçlü iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yeni dönem Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkan adayları önerisini genel kurul öncesi üyelerine gönderdi. TÜSİAD’ın yeni dönem Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısında belirlenecek.
Genel Sekreterlik’ten üyelere geçilen yazıda, “TÜSİAD Başkanlar Konseyi; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ı 2026-2027 dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkan adayı olarak Genel Kurul’a önerme yönünde bir karar almıştır. TÜSİAD yönetim kadrolarını belirleyecek olan değerli TÜSİAD Genel Kurul üyelerimize saygıyla duyurulur” denildi.
İş dünyası kulislerini aktardık
DÜNYA Gazetesi olarak 8 Aralık 2025’te yayımladığımız “Patronlar Kulübü seçime gidiyor... Aday tek ama talip çok!” başlıklı kulis haberimizde TÜSİAD Başkan Yardımcıları Serpil Veral, Can Yücaoğlu ve Ozan Diren’in doğal aday olduklarını kaleme almıştık. Bu üç isim içerisinde Yücaoğlu’nun yurt dışı görevleri nedeniyle aday olmayacağı, Diren ve Veral ile birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerinden Perihan İnci’nin de adaylık için kulislerde isminin geçtiğini not etmiştik. Bununla birlikte Diren’in henüz resmiyet kazanmasa da Ozan Diren üzerinde uzlaşı sağlandığını okurlarımıza duyurmuştuk.
“Very delicisious” başkan
Ozan Diren, Türkiye’nin köklü gıda firmalarından Dimes’in CEO’su. 1958 yılında Tokat’ta Mustafa Vasfi Diren tarafından kurulan Dimes, geçen yıl bir reklam filmi ile adından çok söz ettirdi. “DİMES COOL Lime Mix” ürünü için hazırlanan ve Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Banu Alkan ile Rap müziğin yeni dönem starlarından Emirhan Çakal’ın oynadığı “Very delicious!” temalı reklam filmi ile Z kuşağının dikkatini çekmeyi başaran Dimes, Felis Ödülleri’nde 6 Felis Ödülü ve bir de Büyük Ödül kazandı.
TÜSİAD da geçen yıl temmuz ayında geniş bir heyetle Ozan Diren’in ev sahipliğinde, Tokat’ta bulunan DİMES Çiftliği ve DİMES Fabrikasını ziyaret etti. Hem bu ziyaret hem de Diren’in, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına katılarak TÜSİAD görüşlerini aktarması esasen başkanlık için sinyallerin verilmesi anlamına geliyordu.
TBMM Komisyonunda verdiği mesajlar
Ozan Diren komisyonda yaptığı konuşmada, “Tüm çalışmalarımızda bize güç veren motivasyonumuz, Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucu kuşağından devraldığımız mirasa ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir” diyerek TÜSİAD’ın ilkelerini hatırlattı.
“Yeni bir çağın eşiğindeki dünyamızda ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının yolu Cumhuriyetin kazanımlarını gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye vizyonu ile yeniden canlandırmaktan geçmektedir” diyen Diren, “Biz de bu inançla insani gelişim ve yetkinleşmeyi temel alan; çağın gereksinimlerini bilim, teknoloji ve inovasyonla karşılayan; siyasal, ekonomik, toplumsal kurum ve kurallarını güçlendirmeye odaklanan bir geleceğe katkı sağlamak için fikir üretiyoruz. Neredeyse 100 yıl önce uluslararası işbirliğini güçlendirmek için kurumlar kurulmasına öncülük eden ülkeler, bugün aynı kurumların etkisizleşmesine neden oluyor. Belirsizlikler öngörüde bulunmayı ve karar almayı zorlaştırıyor.
Küresel ekonomide rekabetin çerçevesi yeniden belirlenirken, daha sağlam ve daha rekabetçi bir ekonomi yaratmanın önemi giderek artıyor. Bizim gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz, ülkemizi bu kritik kavşakta dünyada olumlu ayrışan, öne çıkan bir konuma getirmek için çalışmaktır. Ortak geleceğimizi, kimseyi geride bırakmadan, eşitlik temelinde inşa etmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise toplumsal dayanış ma ve iş birliğidir” mesajları verdi.
Ozan Diren, “Komisyonun, ‘terörün ülke gündeminden çıkarılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması’ amacının kalıcı olarak hayata geçmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tam olarak tesis edilmesine bağlıdır. Demokrasi ve hukuk devletini tartışma konusu edilemeyecek bir düzeye getirmek, içerde ve dışarda ülkemize, kurumlarımıza, demokrasimize güveni artırmak, hiç şüphesiz ekonomimizi de güçlendirecektir” diyerek, TÜSİAD adına sürece desteklerini açıkladı.
Diren, siyasete aileden aşina bir isim olarak öne çıkıyor
Esasen Ozan Diren TBMM’ye de yabancı bir isim değil. Babası Orhan Ziya Diren, 22. ve 23. dönem CHP’den Tokat milletvekilliği yaptı. Bilindiği üzere TÜSİAD’ın ilkeleri çerçevesinde ülke gündemine yönelik eleştirel söylemleri dönem dönem siyasetin hedefi olmasına yol açtı. Hatta geçen yıl bir YİK toplantısında yapılan konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Bakanı Ömer Aras hakkında hukuki işlem başlatıldı. Yargılama ise devam ediyor. Aileden siyaset konusunda tecrübeli bir isim olan Ozan Diren, döneminde TÜSİAD-Ankara ilişkilerinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu.