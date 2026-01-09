TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçilerin kredi borçları 1 yıl süreyle ertelensin

Yaşanan zirai don olaylarının ardından yayımlanan Cumhur­başkanlığı Kararı ile sigorta­sı olmasa da Çiftçi Kayıt Siste­mi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin maliyetleri, hasar alanları ve oranlarının karşılandığını ha­tırlatan Bayraktar, “Bilgi eksik­liği sebebiyle bazı çiftçilerimiz bu desteklerden faydalanama­dı. Girişimlerimiz sonucunda bu mağduriyet de giderildi.

Ka­rara göre son başvuru günü olan 24 Temmuz 2025’ten önce mü­racaatları ve tespitleri yapıldı­ğı halde bilgileri sisteme sehven girilememiş çiftçilerimiz için 821 milyon lira ek ödeme yapıl­dı ve böylelikle zirai don destek­lerinden faydalanamayan çift­çilerimiz de bu desteklerden faydalandı” dedi.

Kuraklık üretimi vurdu

Bayraktar, İç Anadolu ve Gü­neydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede tarımsal kuraklık görüldüğüne işaret ederek, 2025 yılında bir önce­ki yıla göre yulafta yüzde 26, ar­pada yüzde 25, çavdarda yüzde 20, buğdayda yüzde 14 ve kuru baklagilde yüzde 29 oranında üretimin azaldığını bildirdi.

Söz konusu ürünlerin yapılan plan­lamalarda Türkiye’nin üretim miktarlarını artırmayı hedef­lediği stratejik ürünler olduğu­nu dile getiren Bayraktar, “Zirai dondan zarar gören çiftçileri­mize yapıldığı gibi tarımsal ku­raklıktan zarar gören çiftçileri­mizin de zararları karşılanmalı” diye konuştu.

Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için afet ön­cesi ve sonrasındaki süreçlerin doğru politikalarla yönetilmesi gerekliliğini belirterek, şunla­rı kaydetti: “Afetlerden ve has­talıklardan zarar gören çiftçi­lerimizin durumunu bir nebze rahatlatabilmek adına kullan­mış oldukları kredilerin geri ödemesi en az 1 yıl faizsiz ola­rak ertelenmelidir. Şap hastalı­ğı nedeniyle hayvan kaybı olan üreticilerimizin de düşük faizli kredi temin edilmesi suretiyle desteklenmesi sağlanmalıdır.”