Ülker Bisküvi’ye yeni CFO

Ülker Bisküvi’de CFO görevine Fulya Banu Sürücü getirildi. Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Sürücü, görevi 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devralacak. Ülker Bisküvi’de son 5,5 yıldır CFO olarak görev yapan Cenker Uçan ise Yıldız Holding’e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global’in Finans Transformasyon Başkan Yardımcısı olarak grup içindeki çalışmalarına devam edecek.

Üniversite eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 1997 yılında tamamladıktan sonra, University of Wisconsin – Milwaukee’de Finans odaklı MBA programında yüksek lisans yapan Fulya Banu Sürücü, profesyonel kariyerine 1999 yılında Coca-Cola İçecek Türkiye’de Finans Uzmanı olarak başladı. Sonra, 2001 yılında Manpower ve U.S. Bank bünyesinde Uluslararası Finans Uzmanı, MillerCoors şirketinde ise 2003 yılına kadar Finansal Analist olarak görev aldı.

Sürücü, 2003 yılında PepsiCo Türkiye’ye Finansal Planlama Uzmanı olarak katılmasının ardından, sırasıyla Finansal Planlama Şefi, Ticari Fonksiyonlar Finansal Planlama Müdürü, Türkiye Finansal Planlama Müdürü, Türkiye Finans Kontrolörü görevinde, Türkiye Finansal Kontrol Departmanı Lideri olarak 12 yıl boyunca çalıştı.

2015 yılında General Electric bünyesine EAGM Bölge (Doğu ve Afrika Gelişen Pazarlar) Finansal Kontrolörü olarak katılan Sürücü, 2018’e kadar EMEA Bölgesi Lojistik İş Birimi CFO’su olarak görev yaptı.



Borusan’da 2018 yılında CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak başarıyla görev alan Sürücü, Ülker Bisküvi’ye katılmadan önce, EnerjiSA Üretim’de CFO olarak görev yapıyordu.