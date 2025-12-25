Uludağ Enerji’ye uluslararası finans arenasında prestijli ödül

Güney Marmara’da 5 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım ve perakende hizmeti sunan Uludağ Enerji, 17,1 milyar TL tutarındaki sendikasyon kredisiyle uluslararası bir başarıya imza attı. Global Banking & Markets tarafından düzenlenen ödül programında şirket, “Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması” kategorisinde birincilik elde etti.

Bu finansman, sürdürülebilir enerji yatırımları, akıllı şebeke projeleri ve altyapı yenileme çalışmalarında kullanılacak. Şirket böylece enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve bölgedeki dağıtım altyapısını geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Finans dünyasında örnek gösterildi

Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen ödül törenine Uludağ Enerji CEO’su Sinan Öktem katılırken, ödül şirket adına CFO Duygu Tokgöz tarafından teslim alındı. Program, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye genelinde yılın en başarılı finansal işlemlerini değerlendiren prestijli bir platformda düzenlendi.

Ödül değerlendirmelerinde işlem büyüklüğü, yatırımcı ilgisi, yenilikçi yapı ve finansal etki kriterleri öne çıktı. Uludağ Enerji’nin yerel para birimiyle gerçekleştirdiği yüksek tutarlı kredi yapısı; piyasaya güven vermesi, bölgesel finansal derinliğe katkı sağlaması ve sürdürülebilir enerji vizyonunu desteklemesi nedeniyle örnek işlem olarak tanımlandı.