Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde üst düzey atama

04 Eylül 2020

Uludağ İhracatçı Birlikleri, yaptığı açıklama ile UİB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Dış Ticaret Müdürü olarak çalışan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci'nin getirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Beykent Üniversitesi’nde MBA alanında tamamladı. Ekinci, doktorasını ABD merkezli York Üniversitesi’nde uluslararası ticaret, finans, iletişim, halkla ilişkiler ve liderlik alanlarında yaptı.

İş hayatına özel sektörde bilişim, tekstil ve gıda sektörlerinde yöneticilik yaparak başlayan Ekinci, sırasıyla Türkiye İş Bankası, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde görev almış olup, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Dış Ticaret Müdürü olarak görev yaptı.