Ulusal Pamuk Konseyi Başkanlığı’na yeniden Bertan Balçık seçildi

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) 13. Olağan Genel Kurul toplantısı, İzmir Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen seçimli genel kurulda UPK’nın mevcut başkanı Bertan Balçık yeniden seçildi.

Toplantıda konuşan Balçık, salgının etkisiyle beraber konsey olarak erken uyarı görevlerini yerine getirdiklerini, raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunduklarını belirtti. Pamuk priminin artırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Balçık, Türkiye'nin 1 milyon 250 bin ton pamuk üretme potansiyelinin bulunduğunu, bunun kullanılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle organik pamuğun çok hızlı bir şekilde talep görmeye başladığına dikkat çeken Balçık, "Biz de sürdürülebilirlik projelerini yapacağız ancak bunu bir hedef doğrultusunda gerçekleştirmemiz lazım. Hindistan'ın durumuna düşüp oyun dışında kalmamamız lazım. Ortak bir aklın devreye girmesi gerekiyor. Bununla birlikte elimizdeki değerimiz GDO'suz pamuk. Türkiye'de GDO yasak olduğu için yurt dışındaki firmalardan talep görüyoruz." diye konuştu.