Uluslararası enerji piyasasındaki değişimler dikkatlice okunmalı
Türkiye ve İzmir’in enerji politikalarını belirlerken ABD’nin domine ettiği uluslararası enerji piyasasındaki değişimleri dikkatli bir şekilde okumalıyız. Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının yanında yeni enerji kaynağı olarak hidrojen, kritik mineraller ve biyogaz öne çıkıyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut ÖZGENER
Günümüzde uluslararası enerji piyasalarına yön verebilecek birçok gelişmeye tanıklık ediyoruz. Yanı başımızdaki AB’nin enerji politikalarındaki değişime baktığımızda; enerjinin sürdürülebilirliği, rekabetçi olması ve güvenlik arzı temel hedefler arasında. AB enerji mevzuatındaki düzenlemeler ile her üye devlet kendi enerji kaynaklarından yararlanma koşullarını belirleme, farklı enerji kaynakları arasında seçim yapma ve enerji arzının genel yapısına karar verme hakkına sahip.
Trump etkisi hissedilecek
Uluslararası enerji piyasalarına yön veren bir diğer gelişme ise ABD’de Başkan Donald Trump’ın göreve başlaması. ABD’nin yeni enerji kaynaklarına yönelme süreci, temiz enerji sürecinde önceki dönemde alınan politikaların gözden geçirilmesine neden oldu. ABD enerji bağımsızlığını artırmak ve küresel rekabette öne çıkmak için temiz enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, fosil yakıtların yeni yöntemlerle yeniden kullanımını hedefliyor.
Bu konuda yaşanan gelişmeler küresel enerji piyasalarını etkileyecek önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Küresel ölçekteki gelişmeler ışığında gerek Türkiye gerekse de İzmir’in enerji politikalarını oluştururken, ABD’nin domine ettiği uluslararası enerji piyasasındaki değişimlerin dikkatli bir şekilde okunması gerektiği kanaatindeyim. Günümüzde güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının yanında yeni enerji kaynağı olarak hidrojen, kritik mineraller ve biyogaz da öne çıkmaya başladı.
İzmir zengin bir potansiyel barındırıyor
Öte yandan, ülkemizde temiz enerji sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda yer alan İzmir; oldukça zengin bir potansiyel barındırıyor. Hidrojen, kritik mineraller ve biyogaz, İzmir’de kullanım potansiyeli taşıyan temiz enerji kaynakları. Hidrojen üretimi için gereken altyapı henüz gelişme aşamasında olsa da özellikle rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla üretim için uygun koşullar kentimizde mevcut.
Türkiye’nin ilk rüzgâr enerjisi santralinin Çeşme’de kurulmasıyla birlikte kentimiz, ülkemizde rüzgârdan en fazla enerji elde edilen şehir haline geldi. Rüzgâr enerjisi üretiminin yanı sıra rüzgâr santrallerine yönelik ekipman ve hizmet üretiminde de önemli bir kümelenmeye ev sahipliği yapıyoruz. Diğer yandan kentimizdeki organik atık miktarının yüksekliği, biyogaz üretimi için uygun bir ortam yaratıyor. Mevcut altyapıyı, biyogaz üretimini destekleyecek şekilde büyütürsek, özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinde daha fazla kullanılabileceği düşünüyoruz.
“Temiz Enerji”, Odamızın odaklandığı öncelikli konulardan biri. Bundan hareketle; İzmir Ticaret Odası bünyesinde Temiz Enerji Çalışma Komitesi’ni hayata geçirdik. Çalışma Komitemiz, temiz enerji konusunda farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ege Bölgesi’nin temiz enerji potansiyelini ön plana çıkaran ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Wenergy Expo Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, Odamız Temiz Enerji Çalışma Komitesinin fikriyle doğan ve kısa zamanda sektörde önemli hale gelen bir fuar oldu. Geleceğimize yön gösteren bir organizasyon olan Wenergy Fuarımızın ulusal ve uluslararası anlamda kalıcı hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.