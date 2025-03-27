Uluslararası enerji piyasasındaki değişimler dikkatlice okunmalı   

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut ÖZGENER

Günümüzde uluslararası enerji piyasalarına yön ve­rebilecek birçok gelişmeye ta­nıklık ediyoruz. Yanı başımız­daki AB’nin enerji politikala­rındaki değişime baktığımızda; enerjinin sürdürülebilirliği, rekabetçi olması ve güvenlik arzı temel hedefler arasında. AB enerji mevzuatındaki düzen­lemeler ile her üye devlet ken­di enerji kaynaklarından yarar­lanma koşullarını belirleme, farklı enerji kaynakları arasın­da seçim yapma ve enerji arzı­nın genel yapısına karar verme hakkına sahip.

Trump etkisi hissedilecek

Uluslararası enerji piyasala­rına yön veren bir diğer geliş­me ise ABD’de Başkan Donald Trump’ın göreve başlaması. ABD’nin yeni enerji kaynakları­na yönelme süreci, temiz enerji sürecinde önceki dönemde alı­nan politikaların gözden geçiril­mesine neden oldu. ABD enerji bağımsızlığını artırmak ve kü­resel rekabette öne çıkmak için temiz enerji kaynaklarına yatı­rım yapıyor, fosil yakıtların ye­ni yöntemlerle yeniden kullanı­mını hedefliyor.

Bu konuda ya­şanan gelişmeler küresel enerji piyasalarını etkileyecek önemli bir faktör olarak karşımıza çıkı­yor. Küresel ölçekteki gelişme­ler ışığında gerek Türkiye ge­rekse de İzmir’in enerji politi­kalarını oluştururken, ABD’nin domine ettiği uluslararası enerji piyasasındaki değişimlerin dik­katli bir şekilde okunması gerek­tiği kanaatindeyim. Günümüzde güneş ve rüzgar gibi temiz ener­ji kaynaklarının yanında yeni enerji kaynağı olarak hidrojen, kritik mineraller ve biyogaz da öne çıkmaya başladı.

İzmir zengin bir potansiyel barındırıyor

Öte yandan, ülkemizde temiz enerji sektörünün en önemli oyuncularından biri konumun­da yer alan İzmir; oldukça zen­gin bir potansiyel barındırıyor. Hidrojen, kritik mineraller ve biyogaz, İzmir’de kullanım po­tansiyeli taşıyan temiz ener­ji kaynakları. Hidrojen üretimi için gereken altyapı henüz geliş­me aşamasında olsa da özellikle rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla üretim için uygun koşullar kentimizde mevcut.

Türkiye’nin ilk rüzgâr enerjisi santralinin Çeşme’de kurulma­sıyla birlikte kentimiz, ülkemiz­de rüzgârdan en fazla enerji elde edilen şehir haline geldi. Rüzgâr enerjisi üretiminin yanı sıra rüz­gâr santrallerine yönelik ekip­man ve hizmet üretiminde de önemli bir kümelenmeye ev sa­hipliği yapıyoruz. Diğer yandan kentimizdeki organik atık mikta­rının yüksekliği, biyogaz üretimi için uygun bir ortam yaratıyor. Mevcut altyapıyı, biyogaz üreti­mini destekleyecek şekilde bü­yütürsek, özellikle tarım ve hay­vancılık sektörlerinde daha fazla kullanılabileceği düşünüyoruz.

“Temiz Enerji”, Odamızın odaklandığı öncelikli konular­dan biri. Bundan hareketle; İzmir Ticaret Odası bünyesinde Temiz Enerji Çalışma Komitesi’ni ha­yata geçirdik. Çalışma Komite­miz, temiz enerji konusunda far­kındalığın artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ege Bölgesi’nin temiz enerji potan­siyelini ön plana çıkaran ve sek­törün tüm paydaşlarını bir ara­ya getiren Wenergy Expo Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, Oda­mız Temiz Enerji Çalışma Ko­mitesinin fikriyle doğan ve kısa zamanda sektörde önemli hale gelen bir fuar oldu. Geleceğimi­ze yön gösteren bir organizasyon olan Wenergy Fuarımızın ulusal ve uluslararası anlamda kalıcı hale getirilmesi gerektiği kana­atindeyiz.