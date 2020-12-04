Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi'nin görev süresi uzatıldı

Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi'nin görev süresi uzatıldı. 140’tan fazla ülkeden 150’nin üzerinde işveren teşkilatını temsil eden Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanlık görevini 2017’den bu yana yürüten, aynı zamanda Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Başkan Vekili olan Kiresepi, görevini bir sonraki IOE Genel Kurulu’na kadar sürdürecek.

KİPLAS'tan yapılan açıklamaya göre, her yıl Mayıs veya Haziran aylarında gerçekleştirilen IOE Genel Kurulu, pandemi nedeniyle 24 Kasım tarihinde sanal ortamda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da tüm delegelerin oybirliğiyle görev süresi bir yıl daha uzatılan Kiresepi, küresel ölçekte en geniş temsil gücüne sahip işveren teşkilatının başkanlığını, bir sonraki IOE Genel Kurulu’na kadar sürdürecek.

“100 yıldır IOE’ye rehberlik eden ilkelerin göstergesi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erol Kiresepi, “IOE kurulduğu tarihten bu yana, iki dünya savaşı ve tarihte hiç olmadığı kadar gelişen küreselleşme gibi zorlu süreçlere tanık oldu. IOE sahip olduğu değerler ile diyaloga, işverenler arası dayanışmaya, serbest piyasa ekonomisine ve çok taraflı uluslararası sisteme koşulsuz destek veriyor, IOE bünyesinde temsil edilen 50 milyondan fazla şirket ve milyonlarca işletme bu değerlere bağlılık gösteriyor." ifadelerini kullandı.