Uluslararası sermaye piyasası otoriteleri Ankara'da buluştu

SPK başkanlığında Ankara'da düzenlenen ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de katıldığı etkinlikte, uluslararası sermaye piyasası otoriteleri buluştu.

Standart sistem eksikliği karışıklık yaratıyor

Organizasyonda söz alan Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü Başkanı Jean-Paul Servais, sürdürülebilir muhasebeleştirme standartlarına ilişkin gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti. 130'dan fazla üyeyle çalıştıklarını belirterek Servais, tek bir standart muhasebe sisteminin olmamasının karışıklığa neden olduğunu söyledi.

IOSCO Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar KomitesiYönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh de 117 üyenin tamamıyla Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Komitesi (ISSB) standartlarının uygulanması konusunda hazır olmaları için diyalog halinde bulunduklarını söyledi.