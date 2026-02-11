UNDP’de tarihi atama: Şebnem Şener Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda ilk Türk kadın yönetici oldu

Türk yöneticilerin yurt dışındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) bünyesinde gerçekleştirilen atamayla birlikte Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörlüğü’ne Şebnem Şener getirildi.

9 Şubat 2026 itibarıyla yeni görevine başlayan Şener, New York’taki UNDP Genel Merkezi’nde yer alan İcra Ofisi’nde görev yapacak. Şener, görev kapsamında doğrudan UNDP Başkanı Alexander De Croo’ya bağlı olarak çalışacak.

2026-2029 Stratejik Planı’nı hayata geçirecek

Şebnem Şener, UNDP’nin 27 Haziran 2025’te yayımladığı 2026-2029 Stratejik Planı’nın uygulanmasından sorumlu olacak. Bu plan, ajansın önümüzdeki dört yıllık küresel kalkınma yol haritasını belirliyor.

Stratejik Plan dört ana hedef etrafında şekilleniyor:

- Herkes için refahın genişletilmesi

- Etkili yönetişimin güçlendirilmesi

- Sağlıklı bir gezegenin korunması

- Krizlere karşı dayanıklılığın artırılması

Bu hedefler; dijital ve yapay zekâ inovasyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir finansman olmak üzere üç hızlandırıcı alanla destekleniyor.

Şener, küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren UNDP birimleri arasında stratejik entegrasyonu sağlayarak, belirlenen önceliklerin somut kalkınma sonuçlarına dönüşmesinde kilit rol üstlenecek.

Konya’dan New York’a uzanan eğitim yolculuğu

İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan Şebnem Şener, Konya Meram Anadolu Lisesi mezunu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisansını ise aynı üniversitede Politika Ekonomisi alanında yaptı.

Doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Şener, tezini George Washington Üniversitesi’nde “tüketici güveninin reel ekonomi üzerindeki etkisi” üzerine tamamladı.

20 yılı aşkın finans deneyimi

Profesyonel kariyerine World Bank’ta başlayan Şener, yaklaşık yedi yıl boyunca düşük ve orta gelirli ülkelerde finansal sektörün geliştirilmesine yönelik teknik ve stratejik projelerde görev aldı. Finansal kapsayıcılık, finansmana erişim, düzenleyici reformlar ve kriz simülasyonları gibi alanlarda ülkelere danışmanlık verdi.

2015 yılında UNDP’ye katılan Şener, sürdürülebilir finans alanında önemli projelere liderlik etti. Son iki yıldır UNDP Sürdürülebilir Finans Ağı bünyesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Araçları için Özel Finansman biriminin başında bulunuyordu.

Küresel kalkınmada stratejik entegrasyon dönemi

170 ülke ve bölgede faaliyet gösteren UNDP, yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şebnem Şener’in yeni görevinde, ajansın politika, program, ortaklık ve finansman araçlarının uyumlu ve bütüncül bir şekilde uygulanmasını koordine etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, öncelikli girişimlerin ortak etki üretmesi ve sahada ölçülebilir kalkınma sonuçlarına dönüşmesi hedefleniyor.