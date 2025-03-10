ÜNLÜ & Co, 120 milyar TL'ye yakın net kâr elde etti

ÜNLÜ Yatırım Holding (ÜNLÜ & Co), 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Açıklanan sonuçlara göre şirket, geçtiğimiz yıl yüzde 125 artışla 117,4 milyon lira net kâr elde etti.

ÜNLÜ & Co, 29 yıldır yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

2024 yılını 2,3 milyar lira özkaynak büyüklüğüyle tamamladı

Faaliyet kârı 2023'e göre yüzde 19 oranında yükselerek 676,2 milyon lira olarak gerçekleşen ÜNLÜ & Co'nun net kârı ise aynı döneme göre yüzde 125 artışla 117,4 milyon liraya yükseldi.

Şirket, 2024 yılını 4,1 milyar lira aktif büyüklük ve 2,3 milyar lira özkaynak büyüklüğüyle tamamladı.

"Güçlenen finansal sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, 2024 yılının, yenilikçi stratejileriyle faaliyet alanlarındaki dinamikleri başarıyla yönettikleri bir dönem olduğunu belirtti.

Ünlü, "2024, değişen piyasa dinamiklerini etkili bir şekilde yönettiğimiz ve güçlenen finansal sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Teknoloji yatırımlarımız ve uluslararası ölçekteki stratejik adımlarımız doğrultusunda, uzun vadeli hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz bir yıl geçirdik." ifadelerini kullandı.

30. yıla doğru ilerlerken sürdürülebilir büyüme hedeflerine bağlı kaldıklarını aktaran Ünlü, "Paydaşlarımıza değer yaratma misyonumuz doğrultusunda, teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında etkin çalışmalarımızı önümüzdeki yıl da sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.